Tom Brusse ha sido hasta el momento uno de los concursantes más polémicos de La isla de las tentaciones. De hecho, tras su paso por el reality, el joven ha participado en otros programas de Telecinco como Supervivientes y La casa fuerte, además de participar como colaborador en reiteradas ocasiones en otros formatos de Mediaset. Ahora el francés se ha vuelto a posicionar en el foco mediático tras sus últimas declaraciones, en las que confirma su romance con Leticia Sabater.

El joven ha confesado que existe una tensión sexual entre ambos que es innegable: "Con Leticia Sabater la verdad es que hay mucha química". Todo ha salido a la luz después de que varios testigos compartieran informaciones que apuntaban a que la cantante y el influencer habían sido vistos en una fiesta bailando muy cercanos: "Estaban desatados, durante la fiesta no se despegaron. Yo los vi tocándose todo con la excusa de que estaban bailando", afirmaba uno de los informadores.

Tal fue su acercamiento, que incluso algunos de los presentes aseguraban que llegaron a sentirse incluso incómodos en algún momento: "Fíjate el calentón que llevarían que la gente que estaba alrededor hasta estaba incómoda al ver esa escena", comentaba otro de los testigos para el programa Socialité de Telecinco.

Tom Brusse no se ha escondido, y ha explicado a los medios que durante la fiesta se besaron "unas cuantas veces". Además, ha añadido que está prácticamente seguro de que la tensión sexual que existe entre los dos se resolverá en algún momento: "No, no se resolvió porque me tuve que ir. De momento no se ha resuelto, pero pienso que se va a resolver porque ella quiere, y bueno, yo también".

No obstante, el francés ha apuntado que hay atracción sexual entre ambos, pero no piensa que vaya a mantener una relación más seria con Leticia Sabater: "No, una relación seria no. Pero una relación de una noche… Ya veremos".