Dani Martín se despide de sus fans con un emotivo mensaje que ha publicado en sus redes sociales. El valiente de la pandilla, aquél loco que cantaba con su primo y dos amigos en el garaje de su casa, llegó a llenar el Wizink Center de Madrid cinco noches en apenas menos de dos meses, con pleno de 'sold outs'.

Ahora es momento de otras cosas, de estar en paz y volver a ser "el Dani que habita en su sofá y bebe vino". Así lo deja ver en el mensaje publicado anoche en su cuenta de Twitter e Instagram.

Con un emotivo vídeo, grabado el jueves 7 de diciembre en La Riviera, se despide de sus seguidores con un "Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad. Gracias". En su mensaje no deja ver fecha de vuelta, pero tampoco parece descartarla. "Nos vemos en unos años, sed felices", sentenciaba.

Recuerdos de una carrera de éxitos

"Tuve una banda de éxito. He escrito un montón de canciones que forman parte de la vida de algunas personas", reconoce el cantante. Y continúa: "No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien y la verdad que hay algo que me sorprende: que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo; la verdad, me asombra".

Además, Dani Martín saca bandera de no venderse ni sucumbir a modas: "No voy a seguir modas ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy. (...) Pienso seguir siendo quien soy, sólo voy a mejorar como persona".

Concierto por sorpresa

El pasado jueves, Dani Martín anunció en sus redes sociales un concierto sin previo aviso en la madrileña sala de La Riviera. El cantante agotó las entradas en cuestión de minutos. Pero ninguno de los asistentes esperaban era que este sería el último concierto de su artista favorito. Al menos por ahora. "Acabar en La Riviera era necesario para mí, antes de volver a la realidad de ser Daniel, el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón. Tocar tierra".

Dani Martín deja la música hasta nueva orden. "Hasta cuando surja de verdad".