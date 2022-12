Pocos esperarían que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Aitana Mas, apareciera en mitad del culebrón sobre la ruptura entre la cantante con la que comparte nombre y el actor Miguel Bernardeau. Pero la dirigente de Compromís se ha pronunciado en las redes sociales para hacerse eco de las declaraciones a los periodistas en las que la joven ruega literalmente a los medios de comunicación que no la graben en su casa.

"Esto no son 'declaraciones de Aitana tras su ruptura'. Esto es una llamada de auxilio. No todo vale. Y una mujer no debería 'tener que contestar' a nada para dejar de ser perseguida. Cuando decíamos que queremos poder volver a casa tranquilas, nos referíamos también a esto", señala Aitana Mas.

Esto no son ‘declaraciones de Aitana tras su ruptura’. Esto es una llamada de auxilio.



No todo vale. Y una mujer no debería ‘tener que contestar’ a nada para dejar de ser perseguida.



Cuando decíamos que queremos poder volver a casa tranquilas, nos referíamos también a esto. pic.twitter.com/jc5AwVxxoE — Aitana Mas (@AitanaMas) 15 de diciembre de 2022

Aitana: "Lo paso muy mal, tengo mucho miedo"

En el vídeo que adjunta a su Twitter, la exconcursante de "Operación Triunfo" pide a los periodistas que por favor no graben su casa. "Yo nunca hablo de mi vida y hoy no va a ser un día distinto, pero con la mano en el corazón os lo digo por si me podéis ayudar y es que no me grabéis en casa porque está empezando a venir mucha gente... A las tres de la mañana, hombres, a las cuatro de la mañana y yo estoy sola. De verdad, lo paso muy mal, tengo mucho miedo. Yo entiendo que es una consecuencia de mi trabajo, pero cuando hacéis fotos y grabáis mi casa por fuera lo estoy pasando fatal por eso".