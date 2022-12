Festival de rupturas y erial de bodorrios: 2022, un mal año para Cupido

Dicen que el 2023 será por fin el del carpetazo a los años grises de la pandemia. Hasta los de Pantone le han buscado un color "vibrante y empoderador", el Viva Magenta. Los gurús aseguran que los próximos meses beberemos setas, que volveremos a sacar dinero del cajero y que afrontaremos el sexo de una manera más "abierta y exploratoria". Ya lo veremos. Sobre esto último y las relaciones sentimentales hay que resumir que el 2022 ha sido una mala cosecha para Cupido, por lo menos en cuanto a parejas famosas del panorama nacional e internacional. Repasamos aquí las rupturas más escandalosas y los bodorrios con más glamur.

💔SEPARACIONES

Urdangarin, de la mano con otra

Ni la humillación de que le retiraran el título de duquesa de Palma, ni la de sentarse en el banquillo durante el juicio del caso Nóos, ni sus (escasos) viajes a la cárcel de Brieva (Ávila) para ver al apuesto exjugador de balonmano -condenado a 5 años y 10 meses de prisión por delitos de corrupción,- con el que se había casado en 1997 en la catedral de Barcelona, pudieron acabar con el enamoramiento de la infanta Cristina. Sin embargo, la llama se apagó cuando a principios de año la revista 'Lecturas' sacó a la luz unas fotos de Iñaki Urdangarin paseando de la mano por una playa con una mujer desconocida, que a la postre resultó ser Ainhoa Armentia, una compañera de trabajo del bufete de abogados Imaz & Asociados, donde el exduque trabajaba de consultor en Vitoria. "Son cosas que pasan", resumió Pablo, uno de los cuatro hijos de la pareja.

Piqué y Shakira, adiós al 'waka-waka'

"El 2022 'ha sido un año que difícilmente podré olvidar", ha confesado Shakira en Spotify de su año más aciego. Mientras se preocupaba por la salud de su padre y lidiaba con sus abogados por sus pufos con la Hacienda española, la colombiana tuvo que afrontar el pasado verano la ruptura con Gerard Piqué, tras más de una década juntos y dos hijos común. El 'waka-waka' que tanto bailaron cuando el Mundial de Sudáfrica se acabó. En agosto se conoció que había entrado en juego una tercera en discordia: Clara Chía, una joven de 23 años estudiante de relaciones públicas que ya estaba en plantilla de Kosmos, la productora del exazulgrana. El 'divorcio del año' acabará después de Reyes, cuando la cantante de 'Te felicito' y 'Monotonía' -dos de los últimos temas-puñales con dedicatoria para su ex- abandonará Barcelona y se trasladará con Milan y Sasha a Miami.

Tamara y el "metaverso"

Después de sus años de beata, parecía que Tamara Falcó había encontrado al hombre de su vida. Hasta presumió de novio, el empresario de la noche Íñigo Onieva, en su 'reality' en Netflix 'La marquesa'. Sin embargo, tras dos años de novios -y algún rumor sospechoso, cierto- su historia pasó del anuncio de boda -vía fotazo de anillo en Instagram- a la ruptura, en menos de 72 horas. Luego circularon vídeos de él besando a otra mujer en el Festival Burning Man, pero el diseñador de coches trató de zafarse negando la mayor hasta que tuvo que admitir el desastre. Entonces la 'influencer' dejó para la historia esta frase: "Le dije 'que sepas que me da igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, esto acaba". Y acabó con la 'sociealité' rezando en Lourdes y acabando el año con un nuevo novio, el 'crack' de las 'start-ups' Hugo Arévalo (con 24 invirtió en la red Tuenti, que en 2013 vendió a Telefónica por 80 millones de euros).

Escanes y Mejide: ya no #toelrrato

Con la caída de la hoja nos enteramos de que otra historia de amor de cuento de hadas, de contra viento y marea, de que nadie daba un duro por ella -perfiles muy distintos, edades muy diferentes, 22 años para ser exactos-, la del comunicador Risto Mejide y la 'influencer' Laura Escanes, se disolvía como un azucarillo en el agua caliente. Siete años duró su 'hashtag' #toelrrato con el que subían las fotos más 'hot' de su relación, incluida su boda y su hija Roma, de 3 años, antes del fatídico comunicado conjunto en Instagram. "Te seguiré queriendo el resto de mis días", le decía al publicista poco antes de que la relacionaran con el 'youtuber' Míster Jägger y, después, con el cantante Álvaro de Luna.

Aitana y Miguel, 'La última'

Poco antes de acabar el año, otra pareja truncada en el panorama nacional. Los fans de la cantante Aitana Ocaña (23) y el actor Miguel Bernardeau (26) aún están flipando. Nada hacía sospechar que unos novios que parecían perfectos, que ya llevaban cuatro años saliendo, el último, conviviendo en el chalet de la artista, y que son los protagonistas de una de las series de moda de la temporada, 'La última' (Disney +), iban a acabar casi sin mirarse en público. Dicen que durante el rodaje saltaron las costuras de la relación: él tuvo que renunciar a muchos proyectos, y ella, por su parte, estaba muy volcada en su música y no tanto en la producción. Esto, y un supuesto "rollete" con el cantante Sebastián Yatra, según las Mamarazzis, habría finiquitado un romance tan prometedor.

Kim y Ye, 200.000 $ de pensión

Las continuas peleas y los delirios de grandeza del carácter bipolar del rapero Kanye West, que ahora se hace llamar legalmente Ye, acabaron con las ganas de aguantar en el que era su tercer matrimonio de Kim Kardashian. "Me siento como una fracasada", avanzó ya el año pasado cuando solicitó el divorcio, tras siete años de matrimonio y cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm (la mitad de ellos nacidos por gestación subrogada). El tedioso proceso legal concluyó el mes pasado, con ambos de nuevo solteros tras romper con sus últimos rollos: el cómico Pete Davidson, ella; y la actriz Julia Fox y la modelo Juliana Nalú, él. La 'influencer' y empresaria, de 42 años, y el rapero, de 45, ahora comparten la custodia física y legal conjunta de su prole, pero el músico le pasa 200.000 dólares al mes (más de 190.000 euros) de pensión por la manutención.

Styles y Wilde, demasiado curro

No es una cuestión de edad, sino de agendas, han explicado los amigos de Harry Styles y Olivia Wilde. La relación más larga, de casi dos años, que había tenido nunca el cantante se fue al garete por culpa de tantos conciertos. Aunque gracias a su música el ex de One Direction se ha convertido en el veinteañero más rico del Reino Unido (acumula una fortuna de 116 millones de libras esterlinas). Conoció a la actriz de la serie 'Dr House' durante el rodaje de la película 'No te preocupes, querida', que se estrenó en la última Mostra de Venecia. Él es el protagonista y ella, su directora. Wilde dejó al actor Jason Sudeikis, con quien llevaba nueve años y tenía dos hijos en común, Otis y Daisy, de 8 y 6. Cambió su vida por una al lado de Styles, 10 años más joven, y que en 2023 actuará en todos los continentes.

💍 BODAS

Los 'Beniffer', a la 2ª va la vencida

En 2018, la matraca del 'hit' de Jennifer Lopez con 'El anillo pa' cuándo' ya lo decía. Que su viejo romance del 2002 con el actor Ben Affleck renacería de sus cenizas, y donde hubo fuego quedaban rescoldos. ¡Y qué ascuas, oiga! Hace dos décadas se conocieron en el rodaje de 'Gigli', uno de los mayores fracasos de Hollywood y con la "pareja con menos química", según dijo la crítica. Sin embargo, una vez que ella se divorció del bailarín Cris Judd, ambos se hicieron novios. Pero el acoso de los paparazzi fue brutal y rompieron en 2004. Los dos se casaron y se divorciaron (ella, con Marc Anthony, con quien tuvo dos hijos; y él, con Jennifer Gardner, con quien es padre de tres), y tuvieron otros romances (ella, con el exjugador de beisbol Alex Rodriguez, y él, con Ana de Armas, entre otras). Pero el destino les dio otra oportunidad: los 'Bennifer' volvieron a la carga en 2021, y este año se han dado el 'sí, quiero' dos veces: en una ceremonia íntima en Las Vegas y, después, en una boda a lo grande en Georgia.

Britney Spears, por fin libre y casada

Una vez libre de las garras de la injusta tutela legal que ejerció sobre ella durante casi 14 años su propio padre, Britney Spears se dedicó a preparar su boda con el bailarín, modelo, actor y entrenador personal Sam Aghari, que tanto la había apoyado durante su calvario. Poco antes había perdido el bebé que esperaban, pero los planes siguieron adelante, y en junio se casaron en su mansión de Los Ángeles, en una ceremonia íntima a la que asistieron unos 60 invitados, con caras famosas como la de Madonna, Drew Barrymore y Paris y Kathy Hilton. Ella iba de Versace, y de su familia solo acudió su hermano pequeño, Bryan, el único que nunca la torturó.

Chenoa y el urólogo, en el '¡Hola!'

Tras la sonada ruptura con David Bisbal, parecía que Chenoa estaba gafada para el amor. La relación de los 'triunfitos' fue de 2001 a 2004, con un final trágico, la cantante atendiendo a los medios a moco tendido y en chándal a las puertas de su casa. Luego le siguieron otros novios: el actor Álex González, el realizador de su gira David Escudero; un piloto de avión, el cantante David de María, o el guitarrista Javi Arpa, entre otros. Hasta que dio con Miguel Sánchez Encinas, un reputado urólogo de Madrid. Los presentó en 2019 la mujer de Pedro J. Ramírez, la abogada Cruz Sánchez de Lara, durante una cena en su casa. La cosa fue viento en popa y, con dos años de retraso por culpa de la pandemia, este verano se casaron en Mallorca, en un enlace por todo lo alto. Dos vestidos de Hannibal Laguna, invitados famosos y portada en el '¡Hola!'.