A Shakira se le acumulan los escándalos y últimamente no deja de estar en boca de todos. En la madrugada de hoy, jueves 12 de enero, ha lanzado su última canción, un tema en colaboración con Bizarrap (bzrp) que se ha convertido en un auténtico bombazo en las redes sociales por todos los mensajes que la letra envía a su expareja, el futbolista Gerard Piqué.

En esta última canción, Shakira, que ha bautizado el tema como 'Sesion Music #53', le dice entre otras perlas al exfutbolista y ahora empresario que ella ha sido demasiado para él y que por eso se ha ido "con otra igualita que tú". Además, también habla de "la deuda de Hacienda" y de tener "como vecina a la suegra".

Shakira: ¿plagio con su última canción a Piqué?

Sin embargo, no es la única polémica que envuelve a la cantante colombiana en las últimas horas, puesto que otra intérprete, la venezolana Briella, la acaba de acusar de plagio precisamente en la última canción de Shakira, la que protagoniza con bzrp.

Y es que, según Briella, Shakira "se inspiró" en una canción de la venezolana para "hacer su Bizarrap Sesion", concretamente en un tema que la intérprete lanzó en julio pasado, que "se hizo viral en TikTok" y que se titula 'Sólo tú'.

Como muestra de lo que dice, la artista exhibe su estribillo y el de la última canción de Shakira con bzrp, además de otro fragmento de ambas canciones. Y es cierto que el parecido es evidente.

@briellamusica La sesión de Shakira con BZRP se parece a mi canción “Solo tú”?? ♬ sonido original - Briella

Briella, de momento, no ha presentado ninguna denuncia formal de plagio contra Shakira pero asegura "estar en shock" en un vídeo subido a sus redes sociales. "Este vídeo no lo hago con la intención de buscar problemas -afirma-. Soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Bizarrap y de verdad no sé qué hacer. Estoy en shock".

La venezolana, que cuenta con 1,3 millones de seguidores en TikTok y con cientos de miles en Instagram, ya acumula miles de reproducciones de este vídeo en ambas redes sociales, así como miles de comentarios al respecto.