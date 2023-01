La sesión #53 de Bizarrap junto a Shakira acumula ya 168 millones de reproducciones tan solo nueve días después de que se publicase, el pasado 12 de enero a la una de la madrugada.

La canción, lejos de cansar, acapara titulares y es el tema del momento en las redes sociales. La polémica está servida y los miles de seguidores de la artista y el futbolista se posicionan debatiendo lo apropiado de la letra de la canción. Gerard Piqué, por su lado, no se ha pronunciado sobre el tema, en el que la colombiana hace claras referencias a su persona y a su pareja Clara Chía, pero sí lo ha hecho a su manera, alimentando la polémica, apareciendo con un Twingo en un vídeo que se viralizó en cuestión de segundos.

No hay una sola línea de la ‘Bizarrap Music Session #53’ que no haya sido minuciosamente analizada en las redes sociales para sacarle todo el sentido posible. Pero ahora, gracias a Keityn, uno de los compositores de la sesión junto a Gonzalo Julián Conde, Santiago Alvarado y la misma Shakira, se han revelado varios misterios ocultos detrás del nuevo éxito mundial. El compositor contó en una entrevista a un conocido reportero de América Latina que no hay un solo tema de Shakira con Bizarrap, sino dos. “Llegamos donde Shakira, teníamos esta idea e hicimos dos canciones con Bizarrap”, contó el artista. Sin embargo, “no se acuerda” de cómo era la otra versión, aunque considera que "era buena".

Keityn también contó de dónde salieron algunas de las frases más polémicas de la canción y reconoció la autoría del "perdón que te sal-pique".