Alta tensión entre el torero valenciano Enrique Ponce y el cantante Luis Miguel. Parecía que las aguas estaban tranquilas entre estos dos examigos pero no es así.

La prensa mexicana ha publicado que las rencillas entre ellos siguen en auge después de que la exmujer de Ponce, Paloma Cuevas, iniciara una relación con el mexicano, eso sí, tras la separación del maestro de Chiva y la diseñadora producida al conocerse que él había comenzado una relación con la joven abogada Ana Soria.

Se da el hecho de que ambos hombres eran amigos del alma y no era raro ver al ya roto matrimonio junto al artista de México disfrutando de vacaciones o veladas.

Al parecer Luis Miguel y Paloma Cuevas visitaron un restaurante en España y coincidieron con Ponce. Las chispas saltaron cuando el mexicano fue a saludar al torero y este se lo negó. "No me dirijas la palabra porque no eres mi compadre", y a partir de ahí, jaleo.

Comenzó una discusión con numerosos testigos que se encontraban en el local, entre ellos Paloma Cuevas. La escalada de tensión llegó a tal punto que el valenciano le lanzó el contenido de una copa de vino a Luis Miguel.

Al parecer existen varios vídeos del momento pero no han visto la luz para evitar posibles problemas legales.