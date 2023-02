Tamara Falcó va de una sorpresa a otra. Primero fue su ruptura con Íñigo Onieva, luego su reconciliación y próxima boda y, ahora, el enlace vuelve a aplazarse y tendrá que celebrarse en otro momento pese a que la pareja tenía previsto darse el sí quiero a mediados del próximo mes de junio.

Y, encima, ha saltado a la palestra una nueva última hora: el embarazo de Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler, colaboradora habitual de uno de los programas de televisión con más audiencia de este país, El Hormiguero, empleó el jueves 2 de febrero su participación en este espacio para hablar, precisamente, de su estado.

Tamara Falcó llegó a plató e, inmediatamente, fue recibida por el director del programa, el valenciano Pablo Motos, con una pregunta directa sobre su próxima maternidad. "¿Estás embarazada?", le espetó nada más que ella se sentó.

Tamara Falc贸 habla de su maternidad

La marquesa de Griñón no se inmutó y, sin torcer el gesto, habló sin tapujos de su embarazo. "Esta mañana mi suegra me ha preguntado" si tenía que darle "alguna noticia", explicó Tamara Falcó. No le sorprendió porque, según confesó ella misma, ya había visto la noticia "en un chat".

Luego, añadió: "Un tiktoker ha dicho que estaba embarazada -dijo Tamara Falcó-, pero es mentira", con lo que cortó de raíz los numerosos rumores que en las últimas horas han surgido sobre su inminente maternidad.

Asimismo, la hija de Isabel Preysler aprovechó su presencia en El Hormiguero para comentar también que no estaría en la Pasarela Cibeles pese a su colaboración con una conocida línea de moda y a pesar de que sus prendas sí se verán en los desfiles.