Kiko Rivera ha cambiado radicalmente su concepción de la vida después de que el pasado mes de octubre sufriese un ictus y viese la muerte de frente. El infarto cerebral "me ha hecho replantearme mi vida", confesaba recientemente el hijo de Isabel Pantoja.

"Me gustaría tener una conversación con mi hermano Francisco y con mi hermana Isabel -contaba en el programa El show de Bertín, en Canal Sur-. Me quiero llevar bien con todo el mundo porque estar tan enfadado casi me cuesta la vida".

El cambio de Kiko Rivera

Más tarde, en otro programa de televisión, esta vez en La Resistencia, con David Broncano, Kiko Rivera explicaba cómo era su nueva vida tras el infarto cerebral del pasado otoño. "Los médicos me han dicho que no fume, no beba y no me drogue. Me he quitado unos kilos, no fumo, no bebo, no me drogo... Ahora llevo una vida un poco aburrida", admitió.

Y Kiko Rivera se lo ha tomado realmente en serio, puesto que estos ha compartido en sus perfiles de redes sociales varias fotos con su nuevo aspecto, en el que es perfectamente apreciable el giro de 180 grados que ha imprimido a su estilo de vida.

El hijo de Isabel Pantoja y Francisco Rivera, 'Paquirri', ha perdido ya 10 kilos y su objetivo es seguir adelgazando hasta llegar a los 80 kilos. De momento, Kiko Rivera está en 89,45 kilogramos, según ha mostrado él mismo en sus redes sociales.

En las fotos de su perfil de Instagram también es muy visible el buen estado de forma en el que se encuentra el dj y su cambio de planteamiento vital. Uno de los últimos mensajes que acompaña a sus imágenes dice: "Ser feliz no significa que todo sea perfecto. Significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones". Y ese parece ser ahora el leitmotiv de Kiko Rivera: vivir, dejar vivir y disfrutar todo lo que pueda del camino.