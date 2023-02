El pasado martes la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó el recurso presentado por de el abogado de Dani Alves. Esto significa que, al menos por el momento, el futbolista continuará ingresado en prisión, preventiva y sin fianza, mientras prosigue la instrucción por la denuncia por violación que presentó contra él una joven de 23 años.

El tribunal ha tomado esta decisión al considerar que existen indicios sólidos contra el deportista, además de un riesgo de fuga del acusado a Brasil, debido a su importante patrimonio económico y a que, pese a tener empresas en Barcelona, la mayor parte de sus negocios se encuentran en su país de origen.

Esta mañana la exmujer de Alves y madre de sus dos hijos, Dinorah Santana, se ha pronunciado al respecto en El programa de Ana Rosa. La brasileña ha mostrado su desacuerdo con el ingreso de su exmarido en prisión: "¿Qué hace en la cárcel? ¿Cómo se destroza la vida de una persona de esta manera? De sus hijos, de su familia...", critica.

Santana ha considerado que "no hay nada que lo incrimine", y ha defendido al jugador de fútbol incluso cuando le han hecho referencia a las reiteradas modificaciones que el brasileño ha hecho de su declaración: "Alves no es un violador. Esto es normal, es normal que mintiera porque se estaba muriendo su suegra, es por eso que no ha dicho toda la verdad desde el principio", justifica.

Lo cierto es que sí que existen pruebas suficientes como para mantener a Dani Alves en prisión preventiva. No solo es que el futbolista haya cambiado su testimonio en varias ocasiones, sino que tanto las imágenes grabadas por las cámaras de la discoteca donde supuestamente se produjo la violación, como las declaraciones de los trabajadores del local nocturno, coinciden con la versión de la víctima, que ha sido la misma en todo momento. Incluso las pruebas de ADN encontradas en el baño y en el cuerpo de la denunciante coinciden con la declaración de la joven.

Dinorah Santana asegura también haberse visto con la actual pareja de Alves, Joana Sanz, tras la detención del jugador: "Yo estuve con Joana en España cuando fui. Joana estaba muy mal, acababa de perder a su madre y pasó todo esto. Pero es normal, estaba mal, triste, fatal, pobrecita", lamenta.