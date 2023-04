La modelo Joana Sanz ha anunciado en una publicación en su cuenta de Instagram que deja las redes sociales debido al acoso mediático que lleva sufriendo desde el arresto de su marido y futbolista Dani Alves por la violación a una joven.

Sanz, que pese a exponer su imagen de manera habitual debido a su trabajo, siempre se había mantenido en un perfil mediático bajo, dice estar cansada de tener que lidiar con periodistas del corazón y paparazzis que la esperan en aeropuertos, en su trabajo, a la salida de restaurantes u hoteles e incluso en la puerta de su casa.

"Dado el acoso mediático al que estoy sometida, he decidido dejar de utilizar mis redes sociales", anuncia. "Ojalá que todo esto cese porque está afectando a mi salud mental y a mi vida social", prosigue.

"No soy una persona que viva de exponerse públicamente porque me causa ansiedad y no es para mí, gracias a Dios mi trabajo lo puedo realizar lejos de los focos mediáticos", escribe.

La modelo también ha querido mostrar que muchas personas se han volcado con ella, que también es una víctima colateral del caso Alves. "Doy gracias a las personas que me han apoyado con mensajes preciosos de ánimo y que incluso me han abrazado por la calle sin conocerme". "No sé si volveré por aquí, es tiempo de desconexión", termina.

La decisión de la modelo de cerrar sus redes sociales es sin duda difícil de tomar teniendo en cuenta el trabajo que realiza, donde es cada vez más importante tener un perfil atractivo y con muchos seguidores en Instagram.

Sanz confía en que, desapareciendo de redes, el foco mediático sobre ella se disipará.