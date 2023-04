Aprovechando la Semana Santa, han sido muchos los rostros conocidos que han aparcado durante unos días sus obligaciones para disfrutar de unas merecidas vacaciones en compañía de sus seres queridos. Mientras algunos han elegido destinos nacionales y han disfrutado de las procesiones en lugares como Sevilla o Málaga -como Eugenia Martínez de Irujo, Carlos Herrera, los Duques de Huéscar, Amaia Salamanca, Terelu Campos o Antonio Banderas- otros han hecho las maletas y han puesto rumbo a paradísiacos y lejanos destinos en los que recargar pilas en la mejor de las compañías.

Entre ellos, Susanna Griso que, al igual que Tamara Falcó e Íñigo Onieva, se ha decantado por Bali para sus vacaciones de Semana Santa. "Esta playa es tan bella que hasta el atardecer se resiste a despedirse" o "Sueño con volver pronto" son algunas de las frases que la presentadora de 'Espejo Público' ha publicado en Instagram durante su estancia en la exótica isla de Indonesia que, como ha compartido con sus seguidores, la ha conquistado completamente.

Un viaje en el que no sabemos si habrá estado acompañada por su pareja, el empresario Íñigo Afán de Ribera -con el que mantiene una discreta relación alejada del foco mediático desde hace casi un año- y que llegaba a su fin este domingo, cuando la sorprendíamos a su regreso de Bali en el aeropuerto de Madrid.

Acompañada por una de sus hijas, la periodista ha tenido una divertida y espontánea reacción al ver a las cámaras. Sin maquillar, con una sencilla coleta despeinada, gafas de sol y ropa cómoda para el viaje, Susanna no ha podido evitar intentar taparse (sin éxito) el rostro con su bolso, pidiendo entre risas "no me pilléis, que estoy así". "Las vacaciones han ido muy bien, muy bien, muy bien. Fantásticas, totalmente maravilloso" ha añadido de lo más sonriente, confirmando que ha podido desconectar y recargar pilas en un destino único al que ya sueña con regresar.