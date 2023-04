Joaquin Phoenix y Rooney Mara rodarán ‘The Island’ en Tenerife

Canarias acogerá otro gran rodaje internacional este año. La producción, titulada The Island, llevará a la isla de Tenerife a dos célebres intérpretes estadounidenses: Joaquin Phoenix y Rooney Mara, bajo la dirección del prestigiodo director polaco Pawel Pawlikowski. Los actores, que también son pareja en la vida real, recalarán en Santa Cruz de Tenerife para dar vida a una pareja –también– en la ficción.

Aunque no han trascendido aún las fechas ni las localizaciones concretas para esta nueva filmación, ayer se produjo la confirmación definitiva de que la producción recalará en Tenerife. "Estamos en las primeras conversaciones para concretar los días", precisaron al respecto las fuentes consultadas.

La primera pista sobre la posibilidad de que este nuevo rodaje hubiera escogido Canarias saltó justo el jueves pasado, en plena Semana Santa. Uno de los perfiles de seguidores del oscarizado actor en Twitter, concretamente @jphoenixupdates, lanzaba la noticia: "Joaquin Phoenix y Rooney Mara rodarán The Island de Pawel Pawlikowski en Santa Cruz de Tenerife, España".

Además de la confirmación del rodaje, el único dato que ha trascendido hasta ahora es que la empresa local que se encargará de ofrecerle a las productoras internacionales el soporte necesario en Tenerife será Sur Film. Es decir, el equipo técnico será en buena parte canario. Sur Film ya está más que curtida en este tipo de trabajos. No en vano, cuenta en su currículum con rodajes de la talla de Doctor Who, Fast & Furious, Jason Bourne, En el corazón del mar, The Wicher o Wonder Woman 1984. Es decir, esta productora canaria ha estado presente –y de forma muy activa– en la práctica totalidad de los rodajes internacionales que han hecho escala hasta ahora en el Archipiélago.

Además, la llegada del polaco Pawel Pawlikowski a Tenerife es una gran noticia por sí sola. Se trata, probablemente, de uno de los directores de cine más interesantes de cuantos han pasado por Canarias hasta ahora. Este guionista y director de cine es el responsable de Ida (2013), que además de ser un auténtico bombazo fue la primera producción polaca en conseguir un Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Otro de sus grandes éxitos fue, en 2018, la cinta Cold War.

La película, ambientada en los años 50, está en parte basada en la vida de los padres del director. Fue la gran triunfadora en los Premios del Cine Europeo de ese año, donde se hizo con el galardón a mejor película, al mejor director, guionista y al mejor montaje. Por ella, Pawlikowski fue galardonado como mejor director en Cannes. También fue reconocido en los Goya y se hizo con tres nominaciones a los Oscar.

De la película que filmará en los escenarios de Tenerife ha trascendido que es un thriller escrito y dirigido por el propio Pawlikoski en la que contará la historia de una pareja de americanos que decide alejarse de la ajetreada vida de la ciudad para construir su propio paraíso en una isla desierta. Allí, vivirán de la tierra hasta que una millonaria decide construir un hotel de lujo en la isla. La historia está ambientada en la década de 1930 e inspirada en hechos reales.