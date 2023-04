Tras comenzar su relación en la anterior edición de 'Supervivientes' la relación ha estado envuelta en múltiples y diversos rumores. Infidelidades, inseguridades, celos, han sido algunos de los motivos que se rumoreaba que justificaban la ruptura que se produjo el pasado mes de marzo. Pero ha sido Yulen Pereira el que ha querido aclarar los motivos y ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista 'Lecturas'.

Las especulaciones sobre los verdaderos motivos de la separación apuntaban a que el esgrimista había sido infiel a la sobrina de Isabel Pantoja y que, al regresar de la gira americana junto a su tía, puso punto y final su relación.

¿Cuáles han sido los motivos de la ruptura?

Yulen Pereira ha querido explicar cuáles fueron las razones que le llevaron a tomar la decisión ya que últimamente ha recibido multitud de críticas y es que fueron los celos de Anabel Pantoja los que dinamitaron la relación. "Sus celos me agobiaron. Discutíamos por sus inseguridades y se me empezó a hacer bola", ha confesado.

Aún así ha querido aclarar que nunca le dio motivos para que la colaboradora fuera celosa y considera que tratan de dañar su imagen: "Todo el mundo quiere que sea el malo. Llego a mi casa y se me caen las lágrimas". Para él, sencillamente la relación fue a menos con la influencer: "Cuando estás con tu pareja te apetece besarla, darle conversación, dormir hasta las mil... y a mí ya no me nacía hacer eso con Anabel", ha explicado.

A pesar del desenlace el esgrimista aseguró que pensaba que la relación duraría para siempre y cuenta que uno de los momentos más duros fue la primera noche tras la ruptura, que la pasaron juntos: "Fue durísima. Anabel lloraba y estaba destrozada".

Pero también reconoce cuáles fueron sus fallos y reparte la responsabilidad en la ahora expareja: "No estaba preparado para vivir con una mujer. En la casa era un desastre. Lo dejaba todo por el medio y Anabel me echaba broncas". Además, asegura que aún tiene sentimientos hacia la que fuera su expareja.

Asimismo, aprovecha para desmentir que exista un chat en el que hablaba mal de Anabel Pantoja, y niega que se hayan producido críticas gordófobas en ese mismo chat.