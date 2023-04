"A la Reina le daría las gracias por su trabajo por España, impecable e intenso"

Ella ocupa ahora la portada. La periodista Belén Junco, exdirectora adjunta de la revista '¡Hola!', a la que ha dedicado más de 40 años de profesión, debuta como novelista con 'La reina de Nairobi', una historia de amor y mucho "glamour" con una protagonista joven, inteligente, independiente y atractiva que, tras sufrir el latigazo de la traición de su pareja, se va a África.

¿Por qué cambió el chip?

Desde hace años tenía la ilusión de escribir un libro, pero siempre supe que sería ficción. La realidad ya la he vivido durante toda mi vida por mi trabajo en "¡Hola!", con los personajes que cada semana nos reciben y nos hablan de sus interesantes vidas, por eso me hacía especial ilusión contar una historia creada por mí, una historia propia. "La reina de Nairobi" me ha cambiado el chip casi de mi vida. Ahora mi intención es escribir y escribir… Ojalá me ayuden los lectores.

¿Un canto a las segundas oportunidades?

Desde luego que es así y también un canto al amor, a la amistad, al optimismo a la valentía y a la superación. La protagonista, tras una traición amorosa, tiene que reinventarse en un lugar desconocido y ciertamente nada parecido a su vida anterior. Ella consigue poner pasión a cada cosa que hace y finalmente también consigue una vida inesperada y apasionante.

Ejem, ¿se enamoró del Robert Redford de "Memorias de África"?

Jajaa… Por supuesto, ¡como medio mundo o como el mundo entero!

¿Pasar a ficción fue sencillo?

Pues sencillo ha sido pero solo al principio. Comenzar una historia es más fácil que terminarla. El recorrido es largo pero tan vibrante e interesante que me ha parecido una experiencia maravillosa. Casi diría que es una crónica dictada por la propia protagonista… Ella me la iba dictando cada noche, cada madrugada.

¿Lo que se deja por el camino es lo que define una vida?

La vida la define todo el camino recorrido, tanto lo que se deja, como lo que se construye y lo que se rectifica. La vida la definen tus obras, tus amores, tus gestos, pero evidentemente lo que se deja es tu herencia para los demás.

¿Ha aprendido algo de sí misma al escribir la novela?

Mucho, sobre todo que la ilusión te hace valiente. Nunca imaginé que, después de toda una vida trabajando como periodista, encontraría otra nueva manera de realizarme tan interesante e ilusionante.

¿Cambiaría su profesión por ser piloto y vivir entre nubes?

Ahora ya no, pero en algún momento de mi vida, a lo mejor lo hubiera hecho, aunque hubiera sido un piloto/periodista, pues la comunicación la llevo en la sangre. Hubiera escrito sobre cada viaje y sobre cada sensación de vivir en las nubes.

¿Qué titular pondría al estado actual del periodismo?

"Vibrante y confuso".

¿Leeremos algún día revistas y libros escritos por la IA?

Pues no sé muy bien cómo será, pero estoy segura de que sí, que la evolución de la comunicación está siendo tan rápida y casi agresiva a lo histórico, que supongo que sí. Por eso digo que el periodismo ahora es, sobre todo, vibrante. Cada día comunicamos de manera distinta y con resortes y plataformas nuevas.

¿El periodismo amable de '¡Hola!' muestra que hay sitio para un modelo alejado del ruido y furia?

Desde luego. Lo bello, amable, aspiracional, humano, entretenido e informativo siempre tendrá un hueco importante en nuestra sociedad. Creo que "¡Hola!" se mantendrá en el tiempo porque es un periodismo muy nuestro, está en el ADN de los españoles, es divertido, informativo y cercano.

¿Se ha llevado alguna decepción con famosos?

Los famosos son seres humanos como cualquiera de nosotros. Alguna vez ha podido suceder pero siempre han tenido una explicación personal que lo hace entendible. Pero después de tantos años trabajando con ellos tengo que decir que, la mayoría, son personas amables, cercanas y cariñosas con nosotros, y que casi siempre nos han hecho el trabajo fácil y la comunicación fluida.

Los reportajes sobre casas lujosas son un clásico, ¿en alguna le gustaría vivir un tiempo?

Pues claro, alguna no, muchas… La mayoría son un sueño inalcanzable. Me hubiera ido a alguna con los ojos cerrados y casi siempre a las que están en el mar o, precisamente, en África.

¿Qué preguntaría la Belén periodista a la Belén novelista?

Pues si está orgullosa de su trabajo como escritora, de su nueva ilusión.

¿Alguna vez ha lanzado un órdago a la vida?

El principal es cuando te casas, si te casas, ¡claro! Es un órdago a la vida porque cambias el singular por el plural. Tu opinión por nuestras opiniones… Tu vida, por las vidas de los tuyos. Y en el aspecto profesional, como todos, he tenido que echar varios órdagos que poco a poco han construido mi recorrido. Y , por supuesto, ahora, que he pasado de periodista a novelista, si los lectores me apoyan, claro.

Su palabra favorita es "quizá", ¿quizá revela algo de usted?

Pues supongo que estoy abierta a todo: que quizá los demás lo hagan mejor, que quizás haya alguien que tenga más razón que yo, que quizá la vida todavía me sorprenda con algo interesante... "Quizá" no es dudar, es abrir también otros caminos, es esperar algo nuevo, distinto, es esperanza.

¿Qué le preguntaría a la Reina Letizia?

Pues primero le daría las gracias por su trabajo por España, impecable e intenso y luego, lógico, por su vida con el Rey, en familia, qué que hace un día cualquiera que no trabaja, si lee revistas, sus libros preferidos, si el Rey es un padre participativo en la educación de sus hijas, que, por la relación que vemos cuando están juntos seguro que es así… Bueno, muchas cosas, es una persona interesantísima. Me acercaría mucho más a lo personal, lógico.

¿Su novela comparte libro de estilo con "¡Hola!" al abordar el entretenimiento?

Puede que sí pero, en todo caso, lo encuentro natural. Después de tantos años dedicada al periodismo amable, como se le llama, mi novela tenía que ser parecida en valores. "La reina de Nairob" es absoluta ficción pero en sus páginas, a la fuerza, hay retazos de la escritora que puede parecerse en estilo a "¡Hola!", supongo que es natural.

¿Se puede encontrar la elegancia en una aldea africana?

Totalmente, y mi protagonista lo demuestra y lo refleja. Ella encuentra en los masái un código de inspiración fashion indiscutible y yo, como ella, también lo considero así. La elegancia está en la ropa, de acuerdo, pero también en la manera de moverse, en la templanza al hablar, en los silencios y en la filosofía de vida.

Si las noticias vuelan, ¿hacia dónde vuela usted?

Pues vuelo a favor del viento, que se va más rápido, jajaa. Bueno, en estos momento estoy volando entre India e Inglaterra que es donde se desarrollará mi próxima novela.

Ana Obregón, a tope...

Ana Obregón es una institución en España y ella lo sabe y lo aprecia. Ha sido una persona que siempre ha comunicado sus alegrías, y ahora también lo ha hecho con todo su corazón. No creo que tengamos nadie la capacidad para juzgarla de otra manera. A mí me ha emocionado verla sonreír de nuevo mirando a su bebé. Yo ya no estoy allí, pero espero las portadas cada miércoles impaciente como el resto de los lectores. "¡Hola!" siempre consigue lo mejor, y no es "amor de madre", jajaa...

Como admiradora de Picasso, ¿cree que hay separar la vida personal de la creativa?

La verdad es que creo que las personas somos un pack y que es difícil separar nuestra vida personal de nuestra parte creativa. Todo influye y Picasso es fiel reflejo de ello. Cada etapa está influenciada por los momentos que vivía, por las mujeres a las que amaba o por lo que sucedía a su alrededor.

¿Esta novela es la que le hubiera gustado leer a usted?

Jajaa, creo que sí, me encanta el amor, el romanticismo, las casas bellas, las mesas bien puestas, me encanta la amistad, me encantan los seductores atractivos y sobre todo el amor aunque también exista el desamor... y si todo eso sucede en África, pues ya me fascina. Solo espero que los lectores de mi novela disfruten de estas cualidades y pasen un rato inolvidable que les haga soñar y les entretenga y, sobre todo, que sepan que está escrito con absoluta humildad.