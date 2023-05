Nuevo mazazo para Isa Pi. La hija de la cantante no gana para sustos y, por si fuera poco los disgustos que semana tras semana se lleva por los enfrentamiento de su novio (y futuro marido) Asraf por su participación en Supervivientes, ahora Isa Pi tiene que afrontar otro problema. Esta vez de salud... y grave. La colaboradora de televisión y cantante ha reconocido que lo está pasando muy mal y que apenas puede hacer frente al día día por culpa de la enfermedad que padece.

La hija de Isabel Pantoja está atravesando un momento de su vida muy estresante y parece que eso se está dejando notar en su salud. Al estrés por los preparativos de su boda con Asraf se le suman sus compromisos profesionales y su trabajo como influencer. Todo esto le está pasando factura y parece, tal como ha reconocido a través de sus redes sociales, que la enfermedad crónica que padece se lo está poniendo cada vez más difícil.

Migrañas muy dolororas

Isa Pi sufre de fuertes dolores de cabeza. Aunque no es grave, la hija de Isabel Pantoja padece de fuertes migrañas que la dejan KO. Este tipo de dolor de cabeza es muy particular y no responde a tratamientos convencionales. Tanto es así que la influencer confía en que estos brotes no vayan a más: "Por favor, que no vaya a más porque si va a más me tengo que quedar aquí en mi casa, no puedo hacer nada", asegura. "Se pasa muy mal. [...] Solo espero que no me dé muy fuerte porque es horroroso".

Además, le afecta también al estómago porque los fuertes dolores de cabeza le hacen comer poco, le quitan el hambre: "Al no comer, cuando como se me hace una bola y [...] no baja ni a tiros. La migraña creo que me afecta en todos los sentidos", confiesa.