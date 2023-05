Camilo Blanes aumenta la preocupación de sus seguidores y familiares tras las últimas fotografías que ha compartido en redes sociales. El hijo de Camilo Sesto ha publicado en Instagram varias instantáneas en las que aparece con otros dos amigos, al parecer, de fiesta.

La apariencia notablemente desmejorada de Blanes es lo que está haciendo aumentar la intranquilidad sobre su estado mental. De hecho, ha eliminado todo rastro de su etapa vital como hombre de su perfil: desde el nombre de usuario (ahora se llama Sheila Devil) hasta todas y cada una de las fotografías.

'Camilín' se siente mujer, y así es como quiere proyectarse al mundo. Todas y cada una de las fotografías que ha compartido aparece con peluca, y puede que sea porque sus seguidores no paraban de escribir comentarios en su perfil mostrando su inquietud por su estado de salud por lo que Blanes haya decidido eliminar la posibilidad de comentar en la mayoría de sus publicaciones.

Aun así, en algunas de ellas no ha desactivado la opción, y se pueden leer comentarios del tipo: "¡Se está matando! ¿Nadie lo ve?", "Cambia de amistades y déjate asesorar", "Que alguien haga algo para pararlo. No va a durar mucho así ", o "Desintoxícate, aunque al parecer no quieres ayuda. Poco vas a durar con esa actitud autodestructiva".