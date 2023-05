Pablo Motos no ha tenido un buen comienzo de semana, ya que ha tenido que ser operado de urgencia por una grave lesión en el tríceps. El presentador del exitoso programa de Antena 3, El Hormiguero, ha decidido compartir con sus seguidores de Instagram lo ocurrido esta misma mañana.

"Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto", ha comenzado. "Ahora me llama “Supermanco”. Esta noche os cuento todo. Vaya susto", ha añadido a continuación, dándole a la situación el toque de humor que le caracteriza.

Gracias a su mensaje los seguidores del programa de televisión han podido deducir que, pese a la intervención de urgencia, Pablo Motos conducirá El Hormiguero esta misma noche, por lo que la operación, pese a ser de urgente, no tendrá una ardua recuperación.

Los mensajes de apoyo no se han hecho esperar, y algunos de los rostros más conocidos de nuestro país ha querido mostrar su cariño a Pablo Motos en este momento. Así, Miguel Ángel Silvestre le ha escrito "Animo Pablo!", Paula Echevarría "Pablin! Yo hubiera hecho lo mismo q ella! 😂😂😂 Recuperate pronto amigo! ❤️", Alex González "Desde luego eres un súper héroe, puedes con esto y con más. Mucho ánimo, Pablo!💪", y Joaquín Sánchez "Joe vaya tela!! Ánimo 💪", entre otros muchos.