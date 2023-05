La famosa presentadora de televisión Paz Padilla no ha dejado indiferente a nadie cuando ha publicado con su perfil de TikTok un vídeo desde el restaurante en el que se encontraba comiendo con otras personas. El vídeo que ya se ha hecho viral y que ha compartido con sus 2,6 millones de seguidores dura más o menos 10 segundos y tiene 11,2 k de me gustas. En las imágenes se puede ver como varias cucarachas de pequeño tamaño corretean entre los platos de lo postres que se encontraban encima de la mesa del local. De fondo se puede escuchar a la a la expresentadora de Sálvame decir "Ay mi madre, mira...Vámonos ya".

Las reacciones a este vídeo no se han hecho esperar. Así alguno de los seguidores han mandado comentarios como "si en la mesa de los clientes hay cucarachas, no quiero imaginar en la cocina, definitivamente, yo no pagaría!", otros hablando sobre su enfrentamiento con el también presentador de Sálvame Jorge Javier Vázquez, "es él que te persigue", o incluso algunos bromean con otro conocido programa de televisión "llamad a Chicote".

Casi todos los seguidores de Paz están de acuerdo en no pagar la cuenta del restaurante, y mucho de ellos piensan que la cocina estaría en peores condiciones.