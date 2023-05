El Programa de Ana Rosa ha tenido acceso a unas imágenes que fueron grabadas por uno de los mossos d'escuadra que fueron a atender a la joven que denunció a Dani Alves por presuntamente violarle. La grabación muestra la primera declaración de la víctima, no oficial, a los agentes de la autoridad, justo después de que ésta hubiera explicado a los trabajadores de la discoteca lo sucedido y saliera de la discoteca.

En las imágenes, según explican en el programa, la joven no paraba de llorar, y relata lo sucedido: "Accedí de manera voluntaria al lavabo y después de darnos unos besos le dije que me quería marchar... pero él me dice que ‘no’ y cierra el pestillo. Me comenzó a decir cosas desagradables como 'eres mi putita' y también me empezó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me cogió de la ropa...", declara.

Al parecer, la joven estaba preocupada por si el juicio se mediatizaba y le restaban credibilidad a su testimonio por el hecho de que entrara en el baño sin ser forzada, y lo expresó con las siguientes palabras: "No quiero que se dé publicidad a lo que ha pasado, nadie me creerá porque verán por las cámaras que entré de manera voluntaria al lavabo", lamentaba.

Según informan en El Programa de Ana Rosa, la conversación fue grabada de manera involuntaria por un mosso d'escuadra. Éste tocó de manera accidental la cámara que llevaba en el pecho y empezó a grabar. Las imágenes captan "a una joven rota, que llora desconsoladamente y que, incluso, hay momentos en los que dice que se quiere ir porque no le van a creer y no quiere hacer publicidad de lo ocurrido", relatan en el espacio televisivo.

La defensa de Dani Alves ha llevado a su terreno las imágenes grabadas, recordando que en la declaración oficial, en la que la víctima ya estaba con su abogada, la joven escribe el ambiente del reservado como hostil e incómodo, y que incluso dijo que tenía miedo de que intentaran introducir droga en su bebida sin que ella se diera cuenta. Por otra parte, los abogados hacen relevante el hecho de que en esa declaración espontánea que captó el mosso la víctima dijera que entró de manera voluntaria en el servicio.

El despacho de Cristóbal Martell utiliza esto para asegurar que existe una contradicción entre la declaración oficial de la víctima, en la que da a entender que acompaña al futbolista al baño sintiéndose en cierto modo obligada a hacerlo, con las imágenes del mosso en las que tiene miedo a que no le crean porque entró "de manera voluntaria al baño".

Cabe recordar que la víctima en ningún momento ha modificado la versión de los ocurrido a puerta cerrada en el baño, a diferencia del Dani Alves, que la ha cambiado su declaración en reiteradas ocasiones conforme avanzaba la investigación.