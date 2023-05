La influencer Lucía Be se ha visto obligada a cerrar sus dos tiendas físicas: la de València y la de Madrid. No se ha cumplido ni siquiera un año desde que abrió el local en la capital del Turia, y ya ha anunciado su cierre para el próximo 26 de mayo.

Por si fuera poco, la valenciana ha explicado que no solo bajará la persiana de las tiendas físicas, sino también la de la tienda online, abierta desde el año 2010: "El 26 de mayo cerraremos oficialmente nuestra tienda online y nuestras tiendas en Madrid y Valencia", escribía en una story de la cuenta de Instagram de la marca.

Pese a que Lucía Benavente no ha sido desasiado concreta a la hora de dar las razones que le han llevado a acabar con la marca de moda, ha sugerido que se debe a que las cosas no se estaban desarrollando como a ella le gustaría: "Les seré sincera: no está siendo NADA fácil. Pero llevamos más de diez años de verbena y ha llegado el momento de parar un tiempo para replantearlo todo. A veces, para seguir bailando hay que darle al off. A veces, hay que cortar con todo para volver al origen", explicaba.

Puede que se deba a que llevaba demasiadas cosas entre manos y que esto le había conducido a una despersonalización de la marca, y según cuenta a sus followers, llevaba "mucho tiempo" sin reconocerse a sí misma en su propia empresa: "Las cosas, si no son de verdad, no funcionan. O al menos en mi caso. Y ahora necesitamos un tiempo para recolocarlo todo: es la única vía", razona.

Sea como sea, parece que más que un final, esto se trata de un intermedio. Lucía Benavente ha dejado entrever que su intención es volver, no se sabe cuándo, pero como ha adelantado en el comunicado "seguro que volvemos a encontrarnos en alguna verbena", y que "ha sido (Y SERÁ) un baile incleíble".