Las mujeres viven todos los días situaciones machistas, algunas más violentas que otras. En este caso ha sido Paula Gonu quien ha sufrido acoso por parte de un taxista que ha cuestionado que la joven decida no utilizar sujetador.

La influencer ha compartido en redes sociales la desagradable situación que ha tenido que pasar, ya que decidió grabarlo al quedarse completamente atónita por lo que estaba ocurriendo.

Paula Gonu no llevaba sujetador en el momento en el que se subió al vehículo, y en el vídeo se escucha cómo el taxista le pregunta si no llevar sostén "está de moda" iniciando así, sin duda, una conversación que estaba completamente fuera de lugar.

La creadora de contenido, sin saber bien cómo reaccionar, le contesta que ella nunca ha llevado sujetador. En conductor continúa con su actitud machista: "Así vas cómoda, ¿verdad? Dejándolos al aire", espeta.

Más tarde, el hombre decide que es oportuno recordarle que a veces si una mujer viste ropa "fina" y no lleva sostén puede verse "la puntita", refiriéndose a los pezones.

El vídeo se ha viralizado, tanto en Instagram como en TikTok. Las seguidoras de la influencer se han indignado con la situación, y han tildado el comportamiento del taxista como "acoso". Por ejemplo, otra influencer conocida por ser creadora de contenido feminista, Sindy Takanashi, ha comentado en la publicación de Instagram: "Qué miedo tía".

Otras seguidoras de Paula Gonu han lamentado que el acoso está socialmente normalizado: "Es un ejemplo perfecto de cómo el acoso ha sido tan normalizado que el señor no entendería o incluso se ofendería si se le señalara por hacer esas preguntas", escribía Nath Campos.

Por su parte, la influencer de Baladona no sabía bien cómo describir lo sucedido, y acompañaba el vídeo con el siguiente texto: "Esto me pasó hace par de días, solo quiero saber qué opináis. ¿Tema cultural? ¿Impertinencia? ¿Innecesario? ¿Pura curiosidad inocente del conductor? I read you, o sea que os leo", publicó.