La influencer Lucía Be anunció este jueves el cierre de sus dos tiendas físicas en Madrid y València, además de su tienda online, que llevaba funcionando desde 2010. La influencer alegó, en su mensaje compartido en las redes sociales, que las cosas no marchaban como a ella le gustaría. "Les seré sincera: no está siendo NADA fácil. Pero llevamos más de diez años de verbena y ha llegado el momento de parar un tiempo para replantearlo todo. A veces, para seguir bailando hay que darle al off. A veces, hay que cortar con todo para volver al origen", explicaba.

La influencer valenciana Lucía Be se ve obligada a cerrar sus tiendas de València y Madrid La influencer contó a sus followers que llevaba "mucho tiempo" sin reconocerse a sí misma en su propia empresa: "Las cosas, si no son de verdad, no funcionan. O al menos en mi caso. Y ahora necesitamos un tiempo para recolocarlo todo: es la única vía", aclaró. No tardaron en llegar mensajes de ánimo en el perfil de la marca, pero a su vez también aparecieron cientos de clientes que preguntaban por las sudaderas "Dramones" que la empresa había puesto en preventa. "Dramones" La empresa Lucía Be puso en preventa hace apenas unas semanas un nuevo diseño de sudaderas por el precio de 39 euros. Estas sudaderas, con el cierre definitivo de la marca, no llegarán a sus compradoras, algo que la propia Lucía ha confirmado en sus redes sociales. Cientos de comentarios acusándola de estafar con las sudaderas -casi todos ellos ya borrados- inundaron la publicación. Tanto fue el revuelo que la marca ha tenido que dar explicaciones acerca de esto. "Nadie se ha querido lucrar con esto", escriben. Según explica la influencer, el dinero de la preventa de las sudaderas fue destinado a éstas, sin embargo el proveedor se niega a entregárselas dada la situación actual de la empresa. Como única opción, la empresa ofrece a las afectadas un vale por el importe gastado para pa propia tienda. "Dada la situación de la empresa nos es imposible hacer un reembolso", explica. Lucía Be responde a las acusaciones A título personal y desde su propia cuenta (@MrsLuciaBe) la influencer también ha respondido al "hate" recibido tras el anuncio de clausura de sus tiendas y ha explicado con más sinceridad y detalle que el pasado jueves el porqué. "He puesto todo mi dinero que he ganado currando en una empresa que pensaba que era rentable porque se me falseaban los datos", arranca. "Es lo que tiene confiar de más. He hecho todo lo que estaba en mi mano para salvar lo que he podido", explica. Último adiós a la marca de Lucía Be La influencer, que cerrará definitivamente las puertas de sus tiendas online y offline el próximo 26 de mayo, ha querido hacer una última "fiesta" de despedida con grandes descuentos en su almacén de Madrid, donde venderá ropa de su colección a mitad de precio además de muebles y decoración. "Allí estaremos, mi equipo de gente increíble que habéis hecho de esta empresa algo que ni yo misma soñé, y estaré yo para daros las gracias personalmente por todo este camino en el que nos habéis acompañado", escribe en un post de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Luciabe (@luciabe)