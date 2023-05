El pasado verano se conoció que Jessica Goicoechea y Marc Bartra habían iniciado una relación, después de que ella y Arón Piper rompieran. En un principio la influencer negó el noviazgo entre ambos: "Es todo mentira, no estoy con nadie. Estoy sola y encantada", afirmaba.

No obstante, una publicación del futbolista en Instagram con una recapitulación de imágenes de la celebración de su 32 cumpleaños acabó confirmando que la modelo y el futbolista estaban juntos: "GRACIAS Y GRACIAS @goicoechea", le escribía a la catalana.

Desde entonces la pareja dejó atrás el reparo de mostrarse juntos públicamente, y Bartra ha compartido varias publicaciones en las que muestran su amor a sus millones de seguidores. Por ejemplo, este challenge que el futbolista subió en el que aparecían bailando una graciosa coreografía.

Ahora ha sido el turno de Jessica Goicoechea, y es que la influencer ha compartido con la prensa el amor que siente por Marc Bartra durante su última aparición pública: "Todo va maravillosamente con él y somos súper felices", confesaba.

No obstante, cuando el periodista de Europa Press le ha preguntado sobre cuestiones como los posibles planes de boda de la pareja o la maternidad la creadora de contenido ha respondido de manera muy clara: "No te adelantes", aclaraba, dando a entender que por el momento no se plantean dar ninguno de los dos pasos.