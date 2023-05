Tamara Falcó iba a vestir un diseño de Sophie et Voilà el día de su boda. La influencer había firmado un contrato con la marca, pero la firma bilbaína ha decidido romperlo a tan solo dos meses de la ceremonia, dejando a la celebrity sin vestido.

La ruptura de este contrato fue comunicada por Sophie et Voilà a través de un comunicado en el que se explicaba que la marca ha tomado esta drástica decisión porque la hija de Isabel Preysler habría querido copiar detalles de otros diseñadores, algo a lo que se ha negado rotundamente la firma bilbaína.

Por su parte, la celebrity aseguró que se enteró de lo sucedido a través de los medios de comunicación, negó haber querido copiar a otros diseñadores, y lamentó haberse quedado sin vestido a pocas semanas de la celemonia: "Tengo que empezar todo desde cero. [...] Doy las gracias a Sophie et Voilà por todos su buenos deseos que me traslada en su comunicado, pero me han dejado lo que se dice compuesta y sin vestido".

Después de lo sucedido, Íñigo Onieva ha salido a defender a su prometida apoyando su versión: "No quería copiar nada. Son inspiraciones que se mandan en cualquier proceso de diseño. Cuando tú haces algo, haces un moodboard y nadie quiere copiar nada", asegura.

Por otra parte, no ha dudado en cargar duramente contra la Sophie et Voilà, criticando que no haya estado a la altura de su futura mujer: "Tamara es una tía importante con exigencias; hay marcas que pueden llegar a las exigencias y otras que no", opinaba.