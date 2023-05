Las estadísticas han reflejado que durante años Megan Fox ha sido considerada la mujer más sexy del mundo. No obstante, pese a que a muchas personas les pueda costar creerlo, la actriz y modelo ha confesado que nunca ha amado su cuerpo debido a que sufre dismorfia corporal.

La estadounidense ha concedido una entrevista exclusiva para la revista Sports Illustrated Swimsuit, en la que ha revelado el trastorno que padece: "Tengo dismorfia corporal. Nunca me he visto realmente cómo me ven otras personas. Nunca, en mi vida, he amado mi cuerpo. Nunca jamás", ha declarado.

Megan Fox ha explicado que la dismorfia corporal le ha acompañado prácticamente durante toda su vida, y que incluso siendo una niña pequeña ya sentía complejos físicos: "Cuando era pequeña, era como una obsesión que tenía, que debería lucir de tal manera. ¿Por qué tenía una conciencia de mi cuerpo tan joven? No estoy segura. Creo que el viaje de amarme a mí misma va a ser interminable", ha lamentado.

¿Qué es la dismorfia corporal?

La psicología define la dismorfia corporal como una enfermedad mental que se incluye dentro de los trastornos obsesivo-compulsivos y que se caracteriza por una obsesión compulsiva por la propia imagen.

Los estudios reflejan que este trastorno lo padece aproximadamente entre el 2 y el 3% de la población. Estas personas no se ven en el espejo como realmente son, y por lo general los primeros síntomas de la dismorfia suelen aparecer en la adolescencia, entre los 16 y los 19 años se inician el 90% de los casos.

Como consecuencia a esta enfermedad, las personas que la sufren se enfocan intensamente en tu apariencia e imagen corporal, y no pueden dejar de pensar en uno o más defectos percibidos en su apariencia. El defecto percibido y los comportamientos repetitivos les causan un sufrimiento emocional significativo, y repercuten en su capacidad para desenvolverse en la vida diaria, desarrollando hábitos que afectan negativamente a su calidad de vida.