Aylén Milla ha revelado que está pasando por un momento bastante complicado de salud. La exconcursante de la quinta edición de 'Gran Hermano' anunció a través de sus redes sociales que padece un cáncer de mama que le detectaron el pasado mes de noviembre: "Es bastante agresivo".

“Quiero ser genuina, real y quiero abrir mi corazón. Creo que este es el momento adecuado. Lo guardé en silencio por muchos meses, hasta que yo consideraba que estaba fuerte para hacer esto. Ahora es el momento", afirmó la modelo argentina, que ya ha superado por 16 sesiones de quimioterapia.

Con este vídeo, Milla quiso "concienciar” y “ayudar” a otras personas que estén en una situación similar a la de ella, haciendo hincapié en la que no quiere dedicarse solo a compartir "contenidos banales": "Me siento libre y en paz consigo misma".

"Claramente no tengo pelo, y no me importa. No tengo cejas, y no me importa. Y no tengo pestañas. Me cansé intentando fingir usando una peluca", expresó Aylén, definiendo el momento que está viviendo como un "subir y bajar constante": "En mi caso, fueron más los momentos felices porque he intentado enfrentar esto con positivismo".

“No importa que tenga la cara hinchada o haya ganado o perdido kilos. Lo que importa es cómo lo sentimos en el corazón y en la cabeza. El estilismo es algo que siempre me gustó y que siempre estará en mi vida. Ahora amo usar turbantes (...) Los quiero motivar para que luchen por ser felices hoy, porque lo único que tenemos es el presente, y para que sean felices mañana. Independientemente del obstáculo que tengan en sus vidas, confíen en ustedes", sentenció la modelo