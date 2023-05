Preocupación en torno a Alejandro Sanz. El cantante sorprendía en la madrugada de este sábado publicando un mensaje en redes sociales donde confesaba, sin medias tintas, el delicado momento que está atravesando: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano". Visibilizando sus problemas de salud mental porque "sé que hay gente que se siente así", el artista ha reconocido que aunque "estoy trabajando para que se me pase", "a veces no quiero ni estar. Literalmente".

Unas declaraciones que han activado las alarmas sobre la salud de Alejandro Sanz y sobre las que se ha pronunciado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press uno de sus mejores amigos, el productor musical Miguel Ángel Arenas, Capi.

"Esa misma pregunta que me estás haciendo nos la estamos haciendo su círculo más cercano. La verdad es que no tenemos ni idea. Tiene una gira americana con un éxito impresionante, su vida sentimental la vemos, sus hijos están bien... de salud creo que no lo hemos visto más guapo y mejor cuidado. Él es un hombre muy reservado para sus sentimientos y ha sido una sorpresa enorme porque ha abierto su alma y las palabras que dice por lo menos son inquietantes" explica, revelando que tras su publicación, preocupado, no dudó en mandarle un mensaje que Alejandro contestó "con tres iconos, un beso, un corazón, que me quiere mucho y gracias".

"Es un artista enorme, es una persona que no para de trabajar, es un hombre feliz trabajando y es que no le puede ir mejor. Nos ha dejado a todos completamente perplejos y creo que él será el que tenga que decir algo porque la gente que lo queremos de toda la vida, nunca le hemos visto así" ha añadido, asegurando que no sabe qué le ha pasado para haberse abierto así en redes sociales: "Lo que está ocurriendo no tenemos ni idea y yo quisiera saber lo mismo que quiere saber toda la gente que le admira, que le quiere, pero que haya sido así y que se haya cerrado. Me he quedado de piedra"

Como nos cuenta, el círculo cercano del cantante de 'Corazón partío' -para el productor es como de su familia- está descolocado y preguntándose "¿qué pasa?". "De los que yo conozco no se ha puesto en contacto con ninguno. Al único que le ha puesto algo es a mí, que yo lo único que le he dicho como amigo es que estoy aquí para lo que haga falta, que sabes que estamos desde niños y lo que haga falta" desvela.

"Estuvimos hablando de ir con el coche y presentarnos en su casa, pero creo que si él no lo pide tenemos que respetar su silencio porque ya lo dirá, ya lo dirá" apunta, reconociendo que lo "único que espera" es que se trate de una "crisis personal" por el éxito sin precedentes de su gira por América.

Muy sincero, Capi asegura que ninguno de sus amigos entra en la vida privada de Alejandro, aunque asegura que lo único que ha visto entre el artista y Rachel Valdés "es amor". "No es una persona que mienta, no es una persona que juegue con la prensa, no le hace falta porque es un artista inmenso. Llevan años, lleva años con esta mujer. Ella es artista, es enigmática, muy especial y vive consagrada a su trabajo lo mismo que él y además es una mujer bellísima" afirma.

"Me encantaría poder hablar con él, me encantaría preguntarle si necesita algo, pero sé que él tiene una cabeza lo suficientemente amueblada para él arreglar sus problemas con él mismo o una crisis artística, o una crisis de cualquier lado. No creo que nos la vaya a comentar hasta que esté superada porque él es así, él es así como con su trabajo, que es muy celoso así que lo único que deseo es que algún día, pues no sé, que diga se ha acabado" asegura.

"Alejandro tiene mucha vida por delante, y quiero y deseo que sea así" confiesa, preocupado porque "tampoco he visto nunca un post que ha puesto diciendo esas palabras como él escribe".

"Es una persona muy sabia y muy medido en las palabras que escribe, por lo que yo pienso y le pido a las fuerzas de arriba que sea una crisis personal artística. Esta gira es larguísima. Lleva un montón de conciertos, todo el día en un avión viendo el mundo desde arriba y enfrentándose todos los días a 30 o 40.000 personas que lo adoran, que lo quieren, que lo miman" añade, reconociendo que es la única explicación que se le ocurre a su preocupante mensaje en redes.

Un mal momento que espera que pase pronto y volvamos a ver al Alejandro Sanz de siempre que, como asegura, "es una persona con mucho humor,capaz de reírse de sí mismo. Así que esperemos que dentro de poco tengamos esto y celebremos con una botellita de vino y un poquito de jamón que es lo que gusta a él" concluye.