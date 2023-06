Desde que Shakira y Gerard Piqué tomaron la decisión de separarse, la colombiana ha retomado su carrera profesional con más ganas que nunca y todas y cada una de sus últimas canciones han resultado un éxito.

Tanto es así, que la cantante fue nombrada la mujer del año de la revista Billboard durante la primera edición de los Premios Mujeres en la Música Latina hace a penas unas semanas.

Shakira ha demostrado ser, además de una gran artista, una mujer fuerte y empoderada, y esto ha provocado que desde su ruptura con el exjugador de fútbol hayan sido varios los que han caído rendidos a sus encantos, entre los que se encuentra Tom Cruise.

La de Barranquilla y el famoso actor coincidieron en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami y fueron fotografiados juntos por la prensa, e incluso se llegó a expandir el rumor de una posible relación sentimental entre ambos, algo que más tarde se descartó por completo.

Al parecer, según la revista inglesa Heat, Tom Cruise quedó prendado de Shakira durante el evento deportivo, pero ello no tendría ningún tipo de interés en él: “Tom estaba obnubilado cuando conoció a Shakira, y no era tan diferente a cómo actuó cuando estuvo con Katie Holmes por primera vez”.

El medio de comunicación también ha revelado que el actor conoce a la cantante desde hace años, pero que era la primera vez que "salía con ella en un ambiente más relajado, y salió convencido de que tenían una conexión real".

No obstante, en circuito de Miami ella solo habría tratado de ser agradable, pero él habría dicho que "era la mujer de sus sueños". Finalmente, desde Heat han asegurado que "ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amistosa. Se siente halagada pero no interesada, y ese mensaje le ha sido transmitido cortésmente a Tom".