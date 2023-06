Es uno de los rostros más reconocidos de la noche ibicenca y marbellí. Pocholo Martínez-Bordiú vive su vida a caballo entre Baleares y Madrid y ayer fue el protagonista del programa de Bertín Osborne. Además de recordar algunos de sus grandes momentos y anécdotas como protagonista de algunas de las fiestas más sonadas del país, Pocholo se armó de valor y entró su tapujos a explicar finalmente cuál es su parentesco real con Francisco Franco.

Bertín Osborne fue quien le lanzó la pregunta que muchos españoles se hacen. "Hay gente que piensa que eres nieto de Franco". Y es verdad... desde siempre el nombre de Pocholo Martínez-Bordiú ha estado unido al del dictador y, especialmente, a su familia, con la que comparte apellido. Los nietos del dictador y el empresario y aristócrata (Pocholo) tienen el mismo apellido: Martínez-Bordiú.

Este supuesto parentesco con el dictador y su familia ha acompañado desde siempre a Pocholo. Tanto es así que reconoció que durante su infancia y adolescencia reconoció que llevar esos apellidos le ha supuesto algún que otros problema: "Algún golpe me he llevado en el colegio", explicó. "Pero a mí me entra por aquí y me sale por aquí", dijo señalando ambas orejas.

🧐¿Cuál es la verdadera relación de Pocholo con Franco? #MiCasaPocholo pic.twitter.com/paBcXOp9de — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 5 de junio de 2023

El motivo de la confusión

Sin embargo, y pese a tener el mismo apellido que los nietos de Franco, Pocholo aclaró al fin que no él no es nieto del dictador y explicó que fue su tío, el hermano de su padre quien se casó con la hija de Franco. Se trata de Cristóbal Martínez-Bordiú, marido de Carmen Franco y padre de Carmen Martínez-Bordiu y otros seis hijos.