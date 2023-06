La presentación ayer en Madrid del libro de Aless Lecquio y su madre, Ana Obregón, fue todo un éxito. Obregón se sentó delante de los medios de comunicación para explicar todo el trabajo que hay detrás del libro del que su hijo dejó manuscritas parte de las páginas antes de morir. La presentación de 'El chico de las Musarañas', sirvió como primer acto ante las cámaras de Ana Obregón desde su llegada a España tras ser madre por gestación subrogada de su nieta biológica, la hija de Aless Lecquio.

La rueda de prensa, además de servir como presentación de libro, también sirvió para que la presentadora diera todos los detalles sobre el proceso que ha protagonizado y que la ha convertido en el objetivo de toda la prensa desde que se dio a conocer que había recurrido a la gestación subrogada para ser madre y abuela. Durante el acto, Ana estuvo en todo momento muy emocionada y reconoció que en todo momento ha actuado pensando en la voluntad de su hijo.

En este punto, la presentadora reconoció lo que muchos han calificado de experiencia paranormal a inexplicable. Ana asegura que el primer día que se sentó con los editores para formalizar el proyecto del libro recibió una llamada desde el más allá de su hijo Aless. "El primer día que nos reunimos para formalizar este libro quedamos para comer y puse mi teléfono encima de la mesa. Yo no estaba muy convencida de hacerlo, este libro es una catarsis donde he tenido que revivir momentos profundamente dolorosos. De repente empieza a sonar mi móvil y era una llamada de Aless", ha relatado Obregón, que no podía continuar hablando de la emoción.

"Ana se puso muy nerviosa. Me enseñó el teléfono y me llevé las manos a la cabeza. El teléfono de Aless llevaba años en un cajón. Fue un momento mágico", ha completado Susana Urribarri, representante de Ana Obregón. La presentadora ha explicado que consideró aquello como una señal de su hijo y por eso aceptó publicar el libro. Además, durante la escritura del libro, Obregón asegura que sentía que alguien le guiaba y escribía por ella.

Para Ana Obregón, esta experiencia paranormal fue una "señal desde arriba" para darle fuerzas y respaldar todo lo que estaba haciendo. Y es que insiste en que todo lo que ha hecho lo ha hecho por su hijo y que como madre se ha limitado a cumplir las tres promesas que le hizo a Aless: