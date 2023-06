Primera batalla ganada. Clara Chía ha conseguido una orden de alejamiento para un paparazzi de Barcelona que le estaba complicando el día a día. O así lo siente ella. El fotógrafo en cuestión no podrá acercarse a menos de 400 metros, según ha dictaminado el juez.

Para conseguir esta sentencia, casi histórica y pionera, Clara Chía ha presentado una serie de informes médicos que han avalado que su estado anímico no es óptimo. Debería pedirle a su novio, Gerard Piqué, que tampoco la cuelgue en sus redes sociales. El exazulgrana tiene más de 22 millones de seguidores y quizás, solo quizás, no es la mejor manera de intentar ganar privacidad. La prensa seguiremos trabajando lo mejor que podamos y el paparazzi denunciado tiene pensado recurrir la sentencia, así que no está todo dicho.

Las Mamarazzis seguiremos informando como hasta ahora, porque todo lo que se mueve en el 'universo Piqué’ es noticia. Adelantaba 'Vanitatis' que el hermano de Gerard, Marc Piqué, se casa próximamente. Será el 23 de junio, no el 24 como se ha publicado. Marc y su novia, Maria Valls, se darán el ‘sí, quiero’ en una ceremonia que se celebrará en la casa de los padres de ella. Tienen una masia en Llavaneras (Barcelona) con una amplia zona ajardinada donde se darán cita los amigos y familiares de la pareja. Será el primer acto familiar donde podrían coincidir Clara con Milan y Sasha. Los niños volverán el 19 de junio a Miami con su madre. ¿Habrá negociación especial para que los pequeños estén ese día con la familia paterna? Si finalmente acuden, podrán disfrutar de la fiesta y del menú que preparará el chef catalán Nando Jubany, premiado con una estrella Michelín.

Kiko Hernández

El jueves saltaba la bomba en 'Sálvame'. Kiko Hernández tiene que casarse mañana con Fran Antón, un amigo que en los últimos meses se ha convertido en inseparable. Pocos detalles han trascendido. Por no trascender, no sabíamos a ciencia cierta si el colaborador y su amigo eran pareja, ni cuánto llevan juntos ni nada de nada. Como para imaginarnos a estas alturas que iba a haber boda. Todo muy raro. Las Mamarazzis estamos estupefactas. Y no porque dos señores se casen, solo faltaba, lo estamos porque ni siquiera el protagonista ha confirmado que Antón sea su novio. No responde a las llamadas, el silencio es su respuesta.

Y la supuesta boda no es la única sorpresa. Kiko, muy celoso de su vida privada, ha decidido no esperar a que acabe 'Sálvame', que hubiera sido lo más lógico, para dar este paso. Sin ‘su programa’ en activo, la presión mediática hubiera disminuido infinito. ¿Por qué no esperar al final del programa y ganar un poco de tranquilidad? Pues porque a medida que ganas en tranquilidad pierdes en valor económico. Casándote cuando 'Sálvame' aún sigue vivo, el interés de las revistas es superior. Según aseguran algunas fuentes, la intención del tertuliano es vender la boda por 30.000 euros. Nosotras no nos lo creemos. Ni la boda ni la venta. Sería el mundo al revés. De la más absoluta discreción y hermetismo, a la venta total de la intimidad. Nada lógico con el discurso de Kiko todos estos años. Pero tampoco sería el primero que haría suya la frase de Groucho Marx, ‘si no te gustan mis principios, tengo otros’ y por dinero cambiaria de parecer.

Como a fecha de publicación de este artículo aún seguimos sin poder confirmar si hay boda o no entre Kiko y Fran, no los podemos felicitar. A quien sí podemos enviarle nuestros mejores deseos es al presentador Xavi Martínez. Hoy se casa en Sant Cugat con su novia, Claudia Buil, con la que lleva cuatro años de relación. ¡Enhorabuena pareja!