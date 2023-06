Risto Mejide y Natalia Almarcha han roto, pocos meses después de que los medios de comunicación sacaran a la luz que el publicista mantenía una relación sentimental con la joven valenciana de 27 años.

Ha sido Mejide el que ha hecho pública la ruptura a través de un comunicado que ha difundido a través de redes sociales, justo pocos días después de compartir en Instagram una fotografía en la que Natalia aparecía junto con Roma, la hija que Risto y Laura Escanes tienen en común.

El presentador de 'Todo es mentira' ha sido sumamente cauteloso y respetuoso con su ya expareja con las palabras que ha utilizado para comunicar el fin de la breve relación: "De cualquier ruptura sentimental, siempre habrá, como mínimo, dos versiones. La verdad, si es que existiera, sería la suma imperfecta de las dos", comienza.

Más adelante, tampoco ha querido dar detalles de los motivos de que ambos hayan decidido poner punto y final a su noviazgo: "Yo jamás voy a dar públicamente mi versión del fin de una relación. Ni de esta ni de ninguna. Y no porque me falten ganas, o razones muchas veces, sino porque eso sería ir encontrar de una persona que ha sido importante en mi vida", continuaba.

Risto no ha querido faltar el respeto a una persona que ha sido importante para él, y lo ha dejado claro en el comunicado: "Una mujer a la que he querido, con la que he convivido y a la que he dado la bienvenida a mi vida. Una mujer que ha estado con mis hijos. Una mujer a la que he llamado amor. Por eso, después de la ruptura, no esperéis de mí que entre al trapo de ninguna acusación, insinuación, calumnia, injuria o simplemente duda razonable", asegura.

Finalmente, Mejide ha aclarado que Natalia, pese a su ruptura, continuará siendo merecedora de todo su respeto: "Esa persona merecerá siempre mi respeto y por lo tanto, mi más sincera contención. Si ella decide contaros a su mitad de nuestra historia, será cosa suya. Pero yo, por ella y por mis hijos, por lo que puedan leer y ver en un futuro, guardaré silencio. Si soy valiente para amar, también lo soy para callar. Y no, el que calla no otorga".