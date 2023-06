Keyla Suárez ha sido la primera persona trans en participar en uno de los programas que más audiencia tiene de la pequeña pantaña en España, La isla de las tentaciones. Esto es especialmente importante teniendo en cuenta que la mayor parte del público tiene entre 14 y 25 años, e incluir concursantes que representen la diversidad sexual que existe en el 'mundo real' se traducirá en una mayor tolerancia de la población más joven del país.

Tolerancia de la que, por desgracia, carecen por completo los hombres que han agredido a Keyla. La influencer ha denunciado en redes sociales que ha sido víctima de una brutal agresión tránsfoba por parte de diez hombres que le han insultado e incluso escupido en diferentes partes del cuerpo como el pelo o el pecho. Según ha explicado la joven, se ha tratado de una de las agresiones más duras que ha sufrido en toda su vida.

La concursante ha subido un vídeo a Instagram para denunciar públicamente la agresión, acompañándolo del siguiente texto: "Sufro una de las agresiones tránsfobas más heavys de mi vida. Nunca llegué a pensar que me pudiera pasar esto, menos en una fiesta del orgullo, pero esta es la realidad. Sigo en shock, no puedo creerme que comparta mundo con gente así. Me da igual que me escupan y me insulten, no voy a parar de luchar, de gritar y de seguir siendo lo que soy. Y cuando se pregunten que por qué seguimos luchando, aquí tienen la respuesta".

La joven ha denunciado, además, que la atención de la policía fue insuficiente, y que no le dieron prácticamente importancia a lo ocurrido. La joven, que ha relatado la agrresión tránsfoba sin poder contener las lágrimas, ha recibido el infinito apoyo de sus seguidores, y varias personas famosas han compartido el contenido de la canaria para dar una mayor difusión a la problemática que sufre el colectivo trans.