Aitana es una de las estrellas salidas de Operación Triunfo que más ha destacado y que tiene una de las carreras musicales más interesantes. De hecho, desde que ganóno ha parado de sacar temazos, ha colaborado con muchos otros artistas, y se ha convertido en una de las cantantes más queridas y representativas del país.

Ahora mismo se encuentra promocionando su nuevo disco, 'Alpha', un proyecto con el que quiere terminar de romper esa imagen de niña buena a la que tan relacionada estaba. Además la cantante asegura que está en uno de sus mejores momentos tanto a nivel profesional como personal.

Últimamente se ha dejado ver bastante delante de las cámaras, y justo este fin de semana pudimos escucharla en el podcast de 'Nude Project', donde habló de varios temas muy interesantes, y entre los cuales salió el que nos interesa en esta ocasión. "Te voy a ser totalmente sincera, de verdad, porque no tengo ninguna necesidad de mentir en esto", contestó la cantante a Bruno Casanovas y Alex Benlloc cuando le preguntaron sobre el tema.

Así se metía de lleno en un tema delicado: el consumo de droga en la industria de la música. Aitana asegura que en los ambientes por los que se mueve sí que hay drogas, aunque nunca ha llegado a ver a nadie "meterse delante de ella".

Y es que ella cree que nunca ha presenciado algo así porque hay alguien que no quiere que ella lo vea. "Yo no soy creyente, lo respeto un montón y espero sí que creo en las energías y creo que algo tiene que haber. No sé quién es esa persona, pero eso que exista en el otro mundo no quiere que pase", asegura la cantante catalana.

Además de hablar de las drogas, Aitana también ha querido incidir en como sufrió bullying en la escuela de música en la que estudió. "Yo le decía a mi madre: 'No quiero ir', y mi madre me decía 'tienes que ir, ¿por qué no quieres ir?' Y, de repente, mi madre me lavaba el pelo y me decía: 'Aitana, tienes un chicle en el pelo", contaba la artista para concienciar de un tema del tan importante.