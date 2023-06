Parece que a Miguel Ángel Silvestre le da igual que España se enfrente a la primera ola de calor del verano este fin de semana. El valenciano lleva días subiendo a sus redes algunas fotos que pese a la inestabilidad atmosférica de los últimos días están haciendo que más de una y de uno literalmente arda sin necesidad de lengua africana de aire caliente. Su último post ha sido la gota que ha colmado el vaso. 'Spanish nap' lo ha titulado pero una imagen vale más que mil palabras y aquí sobraba 'spanish' y ' nap' porque, literalmente, sus seguidores han enloquecido.

Silvestre posa dormido y en calzoncillos sobre la cubierta de una embarcación tomando el sol. No es la primera vez que el castellonense posa en ropa interior. De hecho, a falta de bañador, recurrió a un slip blanco hace poco para darse un baño en el mar. Las reacciones a la foto se cuentan por miles y sus seguidores (tanto ellas como ellos) bromean sobre cuántos y cuántas han hecho zoom a la foto para no perderse detalle del cuerpo del actor, aunque el calzoncillo deje poco a la imaginación.

Un cuerpo de envidia

Y es que Silvestre puede presumir de un cuerpo de envidia y no es casual porque el valenciano se cuida (y mucho) para tenerlo. El actor es un gran aficionado al deporte y lo demuestra constantemente en los videos que comparte con sus seguidores.

Por el momento, la foto de la siesta de Silvestre lleva ya casi medio millón de me gustas desde que la colgara el miércoles por la tarde y parece que la ola de calor que ha provocado va a ir a más. Hasta Mercedes Milá se ha quedado sin palabras ante la siesta de Miguel Ángel. La veterana periodista, acostumbra a lidiar en todo tipo de circunstancias, ha comentado con sorpresa la foto con una graciosa pregunta: Pero qué haces Miguel???????