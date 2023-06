Neymar le ha sido infiel a su pareja y ha decidido que la mejor opción para redimirse es pedirle disculpas públicamente. El jugador de fútbol ha subido una publicación a Instagram en la que aparece junto a Bruna Biancardi junto con un texto en el que pedía perdón en reiteradas ocasiones.

Lo más curioso de todo es que la pareja tiene un acuerdo según el cual a Neymar le está permitido tanto hablar con otras mujeres como incluso llegar a mantener relaciones sexuales fuera de la pareja, según informó Em Off.

No obstante, este contrato contaba con algunas cláusulas que el brasileño habría quebrantado. La primera es que está obligado a utilizar siempre preservativo. La segunda es que no puede besarse en la boca con ninguna otra mujer. Finalmente, el futbolista siempre tiene que ser discreto con sus citas para que no se filtre a la prensa.

Las disculpas públicas de Neymar a su pareja llegan después de que haya salido a la luz un romance del brasileño con otra mujer por no haber sido lo suficientemente cauteloso, por lo que habría quebrantado el tercer punto del acuerdo.

A finales de la semana pasada varios medios de comunicació brasileños compartieron la información de que Neymar había estado el pasado 11 de junio en un lujoso apartamento con la bloguera Fernanda Campos.

Tal y como adelantó Metropoles, las conversaciones entre ambos comenzaron durante el Mundial de Qatar, cuando Neymar y Biancardi estaban atravesando por una crisis de pareja.

La joven bloguera ha explicado que tan solo estuvieron juntos 40 minutos, pero que previamente habían tonteado de manera constante. Además, aseguró que se sentía decepcionada porque el brasileño le había ocultado en todo momento su relación con Biancardi. Por otra parte, ha revalado que Neymar le besó en la boca, por lo que habría quebrantado también el segundo punto del acuerdo.