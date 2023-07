Belén Esteban ha sido muy clara mostrando sus ideales. La colaboradora de Telecinco ha acudido al podcast que conduce Carlota Corredera, Superlativas, donde ha compartido con los oyentes a qué partido no votará en las siguientes elecciones.

Las campaña electoral del 23J está marcada por las últimas elecciones municipales. Las fuerzas de izquierda centran su comunicación en una clara repulsa hacia un más que probable pacto de Feijóo con Abascal, ya que en la mayoría de los municipios en los que el Partido Popular no ha logrado una holgada mayoría ha decidido pactar con Vox.

La entrada de la ultraderecha en el Gobierno central es algo que preocupa a muchos votantes, entre ellos a Belén Esteban. La 'princesa del pueblo' no ha mencionado en ningún momento la palabra 'Vox', pero sí que ha dicho que "hay partidos políticos, no voy a decir nombres, con los que no estoy nada de acuerdo" porque "en lugar de para alante vamos para atrás, y lo que hay que ir es para alante", opina.

A continuación ha hecho referencia a los derechos asolidos y que, según su parecer, podrían esfumarse si el Partido Popular pactara con la ultraderecha: "Yo tengo muchos amigos, gente muy cercana que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos y yo lo que no voy hacerles, después de que hayan sufrido tanto, es meter a un partido político a medias con otro para que puedan gobernar y en vez de ir para alante ir para atrás".