Bel√©n Esteban, la reina de los plat√≥s, la llamada 'princesa del pueblo', se ha hecho viral una vez m√°s al dejar claro a qui√©n no va a votar en las pr√≥ximas elecciones generales, que tendr√°n lugar el pr√≥ximo 23 de julio en Espa√Īa.

La de San Blas justifica su posición en su interés de que el país vaya hacia adelante "y no hacia atrás" y, por eso, tiene claro que no apoyará a un partido político para que "a medias con otro puedan gobernar y en vez de ir para adelante, vayamos hacia atrás".

Zasca de Belén Esteban al PP y Vox

Belén Esteban deja claro así a quién le negará el voto en estas elecciones y le da un varapalo a Vox con sus palabras, pero también, y sobre todo, al PP. Porque, aunque la colaboradora no dice nombres, es fácil adivinar a quién o a qué partido se refiere.

De esta forma, explica que tiene "gente muy cercana, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos" y que no está dispuesta a "meter a un partido político que, a medias con otros, puedan gobernar y en vez de ir para adelante, ir para atrás". Y es que la Esteban tiene claro que no piensa jugársela así a sus amigos, "a ellos, que han sufrido tanto".

No hace falta ser adivino para darse cuenta de que Belén Esteban se refiere a los derechos del colectivo homosexual, transgénero o Lgtbi+ y a la filosofía que el PP está aceptando, como exigencia de Vox, a cambio de poder detentar el poder político junto a los de Abascal.

A quién votará la Esteban el 23J

La de San Blas también deja entrever a quién está pensando en darle su voto, aunque admite que no lo tiene del todo claro. La colaboradora destaca que si algo no le gusta de la propuesta que tiene en mente es que se trata de una coalición, algo que no le gusta porque prefiere a los partidos que no concurren unidos con otros a las elecciones. "Estoy un poco indecisa porque no me gusta que se junten varios partidos", afirma.

.@BelenEstebanM: "Tengo gente muy cercana, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos. Lo que no voy a hacer es meter a un partido pol√≠tico, a medias con otro, y en vez de ir para adelante ir para atr√°s" #SuperlatIvas pic.twitter.com/AHGNppVvu5 — Superlativas (@Superlativass) 5 de julio de 2023

Belén Esteban realiza estas declaraciones a preguntas de Carlota Corredera y ante los micrófonos del podcast "Superlativas". Las redes sociales se han hecho eco rápidamente de las palabras de la colaboradora, aplaudiéndola por su gesto y convirtiéndola en tendencia en Twitter.