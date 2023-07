El bombazo de la prensa del corazón del pasado miércoles fue el anuncio de que Bertín Osborne volverá a ser padre. A lo largo del día fueron surgiendo diversas reacciones, entre ellas la del futuro padre. Pero el presentador de Mi casa es la tuya tomó una decisión que, como aseguran algunos, podría costarle más de un disgusto en su propia cadena: "Repugnante".

La revista 'Lecturas' llevó a su portada del miércoles una noticia que ha sorprendido a muchos. Y es que tal y como revela la publicación Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Su novia, Gabriela Guillén, a la que él siempre ha definido como una "amiga especial" con la que salía "de vez en cuando" y a la que estaría "conociendo", está embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando dé a luz a su primer hijo, cuyo sexo se desconoce por el momento.

Un bebé que demuestra que su relación está más que consolidada un año y medio después de que Bertín y Gabriela se conociesen en una sesión de fotos de una marca de moda de la que ambos son imagen, y que cambiará completamente la vida del artista, que actualmente tiene cinco hijos: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia Osborne (34) -fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq-, y Kike (16) y Carlos (15) con Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021.

La joven fisioterapeuta que ha devuelto la ilusión en el amor a Bertín se encuentra en su primer trimestre de gestación y, tan y como publica 'Lecturas', está llevando su embarazo en un centro de la Seguridad Social en Madrid, donde ha sido fotografiada acudiendo sin la compañía del presentador a una de sus primeras revisiones.

Decisión tomada

La fisioterapeuta está dando en solitario sus primeros pasos en esto del embarazo y la futura maternidad. Los medios han podido grabarla en la puerta de su casa, momento en el que ha pedido respeto y tranquilidad, y ha reconocido sentirse muy cansada debido al foco mediático que existe sobre ella, una presión que ha afectado también a Bertín. "Estoy agotada y necesito trabajar porque tengo un hijo que mantener, y me tiene a mí", ha deslizado ante los micrófonos de la prensa congregada en su domicilio.

Guillén ha advertido de que no pensaba hacer declaraciones respecto a las muchas dudas planteadas sobre la cuestión. Pero sí se ha pronunciado cuando los reporteros le han preguntado por el nombre del futuro bebé. "¿El nombre lo habéis elegido entre los dos, cómo vais a hacer esas cosas?", ha querido saber la compañera de Europa Press. "Yo ya he elegido su nombre", ha respondido. "¿Ah, sí, te ha dejado carta blanca Bertín?", se escucha a la reportera. "No, es mi hijo y ya está", ha contestado Gabriela, con el semblante serio.