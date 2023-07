La primera hija de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz nació este domingo, 14 de julio, en un hospital de Madrid. Ha sido la propia presentadora la que ha publicado una fotografía en la que desvela el nombre de su bebé. Se llama Laia Pedroche Muñoz.

Y es el orden de ese nombre lo que ha revolucionado Twitter, llegando a convertir el apellido de la presentadora en trending topic. Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han decidido que su pequeña lleve el apellido materno primero y, de segundo, el paterno. Rápidamente muchos usuarios han criticado el orden de los apellidos, pues se salta lo "establecido".

Yo personalmente creo que las normas de apellido sirven también otro propósito independientemente de cuál sea primero si hombre o mujer. Quiero decir, si no la conocen, pensaran que su familia paterna es Pedroche y Materna Muñoz, porque así esta hasta ahora establecido. — Se pierden en los charcos (@_Gotasdelluvia_) 15 de julio de 2023

Si bien comunmente en España los hijos llevan el primer apellido del padre y el segundo el de la madre, no es una norma obligatoria. Desde el año 2000 se permite inscribir al niño con el apellido de la madre en primer lugar, siempre y cuando ambas partes estuviesen de acuerdo. En caso de no existir consenso, se daba preferencia por defecto al apellido paterno. Sin embargo, en 2017 entró en vigor una reforma del Registro Civil en la que el apellido paterno ya no prima a la hora de inscribir a un hijo recién nacido, y los padres deben ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos.

Son muchos los tuiteros que defienden la elección de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, hasta el punto de llegar a asegurar, como la tuitera @ludeboni2, que todos deberíamos llevar el apellido materno primero ya que son ellas las que gestan y dan a luz.