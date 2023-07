Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se convirtieron en padres por primera vez el pasado 14 de julio. Ambos compartieron una tierna imagen familiar, aún en el hospital, para anunciar el nacimiento de la pequeña Laia.

Tan solo una semana después, la presentadora e influencer sigue asimilando el cambio radical que ha dado su vida. "Cuando nace un bebé también nace una madre por lo que me estoy conociendo en esta nueva versión mejorada y tan sensible. Os pido un poco de paciencia, estoy asimilándolo todo. Pero sí que os puedo adelantar que todo lo que me imaginé se quedó muy corto, tanto el proceso de acompañar a mi hija a nacer como sus primeras horas de vida. Ha sido y está siendo la experiencia más brutal, mágica y real de mi vida", escribió en Instagram.

Cambios físicos

Pero lo cierto es que no solo ha sufrido cambios en lo afectivo. Pedroche dice sentir "amor" también por su cuerpo, "por ver cómo se ha ido adaptando, como el estar tan fuerte me ha ayudado (y lo sigue haciendo) en todo el proceso". La influencer ha mostrado en sus redes sociales cómo quedó su barriga nada más dar a luz, así como al día siguiente y una semana después.

Tal como ella misma explica en el post, las dos primeras fotos han sido tomadas recientemente, casi una semana después de dar a luz. La tercera fue la última foto justo antes de dar a luz, cuando comenzaron las contracciones. La cuarta y la quinta corresponden a apenas cuatro horas después del parto y la sexta y la séptima fueron tomadas al día siguiente.

En los comentarios de la publicación, son muchas las seguidoras que la felicitan por mostrar la realidad del posparto.