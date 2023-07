Los presentadores Christian Gálvez y Patricia Pardo han anunciado a través de sus redes sociales que están esperando su primer hijo, pero esto no es todo, también han comunicado en el mismo post de instagram que se casaron hace un año. La doble noticia bomba llega como los dos por uno, todo en el mismo día y a través del mismo canal.

El post que ambos presentadores han colgado en sus redes sociales es el mismo y reza así: "Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé. La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia. Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, celebráis nuestro amor y transmitís alegría y buenos sentimientos. Inmensamente agradecidos a la vida por llenar de LUZ este CAMINO que un día nos unió. “Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad”. (“El Principito”, Antoine de Saint-Exupéry).

Su historia de amor

La historia de amor entre Christian Gálvez y Patricia Pardo sugio allá por marzo del año 2022 entre los pasillos y los platós de Mediaset, de hecho, fue la propia presentado quien lo confirmó en su programa: "Estoy muy feliz y estoy ilusionada".

Pero no todo fueron alegrías con esta noticia que pilló a muchos por sorpresa. Almudena Cid, ex pareja del presentador, que no daba crédito a lo que estaba pasando. Cabe recordar que Cid y Christian Gálvez tuvieron una tormentosa separación y la gimnasta no dudó en manifestar el dolor de su ruptura de forma pública.

Pero el tiempo pasa y parece que las cosas se calman, Almudena parece que ya ha rehecho su vida, aunque hace tan solo unos días reconocía que para ella poner fin a la relación con el presentador fue algo bastante traumático.

Tercer hijo de Patricia Pardo

La pareja formada por Patricia Pardo y Christian Gálvez que comenzaron su relación en marzo de 2022 consolidaron su relación en septiembre de ese mismo año cuando el presentador se marchó a vivir con Pardo. Casi un año después, la feliz pareja anuncia tanto su matrimonio como su futura maternidad y paternidad. Aunque el nacimiento de este bebé se trate del primer hijo para Christian, no es así para la presentadora que ya tiene dos de una relación anterior.