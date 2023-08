El estreno Netflix del documental sobre la muerte de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, ha desatado la ira de la familia del cámara italiano de Masterche'. Su cuerpo fue encontrado el 30 de mayo del 2013. Apareció colgado en el salón de su casa de Madrid. A partir de ese momento, se desencadenó una guerra entre la viuda y la familia del fallecido, que desde el principio ha mostrado sus reticencias acerca de que se tratara de un suicidio, como consideraron el atestado policial y las investigaciones forenses, y hablan de asesinato. "Me engañaron, me engañaron de una forma disimulada", asegura ahora la madre de Biondo, Santina d'Alessandro, sobre la docuserie. "No se como será el documental, ni lo puedo imaginar, pero estoy seguro que me dolerá mucho y nadie tiene el derecho a hacerlo". El caso de la muerte del cámara italiano está pendiente de que se reabra en España.

La polémica del documental se remonta al acuerdo firmado en 2022 por los padres de Biondo, Santina D’Alessandro y Pippo Biondo, con la productora especializada en podcast española ‘The Voice Village’ para la elaboración de una ‘docuserie’ sobre el caso de su hijo. Nunca conocieron ni entraron en contacto con otras productoras o entidades más allá de ‘The Voice Village’ (se adjunta documento acreditativo, según el despacho de letrados que le representa, Vosseler Abogados. Santina y Pippo llegaron a ser entrevistado por personal que creyeron que era de esa productora, relevando información muy sensible e, incluso, entregando documentos (hasta el momento confidenciales) para la elaboración del documental. No han visto el montaje final Poco después de ser entrevistados y cuando su colaboración ya había finalizado, Santina y Pippo descubrieron, según Vosseler Abogados, que la producción del documental había pasado a ser realizada por la empresa Manguera Films, uno de cuyos responsables directos era y sigue siendo Guillermo Gómez, ex mánager de Raquel Sánchez Silva, viuda de Biondo. Según el despacho de abogados, ni ellos, ni su clienta, Santina D’Alessandro, han visto el montaje final de la producción antes de su emisión, pese a pedirlo al emisor (Netflix). Del mismo modo, tampoco han tenido conocimiento del uso o destino que se le ha dado a la información que se facilitó en su momento, ni a las declaraciones que realizaron ante las cámaras. Por esta razón, los familiares de Biondo se sienten "engañados" y manipulados por la productora The Voice Village quien, según ellos, sin su conocimiento, cedió la producción del documental a Manguera Films. Ambos entienden que Manguera Films siempre ha estado detrás de la producción de la docuserie. Los abogados inciden que los padres de Biondo "nunca hubieran colaborado con la ‘docuserie' sobre la muerte de su hijo de haber sabido quién se encontraba detrás de su producción" y subrayan en un comunicado que para poder acceder a la familia y que ésta cediera documentación e información sensible, se han utilizado métodos "poco éticos y torticeros". "Creemos que no es correcto aprovecharse del dolor que provoca la peor tragedia que puede sufrir una familia, la pérdida de un hijo, para conseguir impacto mediático", precisa. Tras su estreno en Netflix, Vosseler Abogados a anunciado que analizará pormenorizadamente el contenido de los tres capítulos en los que consta la producción ‘Las últimas horas de Mario Biondo’ y estudiará la posibilidad de plantear las acciones que considere oportunas ante "la posible parcialidad", si la hubiere, en la producción.