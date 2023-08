Parece que la vida le sonríe a la presentadora Cristina Pedroche. Acaba de dar a luz una preciosa niña y estrena programa, el concurso Password en Antena 3. Sin embargo, hay algo que preocupa todavía más, como es su salud: "Estoy descansando muy poco".

En concurso Password ya fue emitido hace años, de 2008 a 2010, por la cadena Cuatro. Luján Argüelles fue su primera presentadora, aunque después se hizo cargo del concurso, durante su último año, Ana Milán. El formato viene de Estados Unidos, aunque muchos países lo han adaptado para sus televisiones. La versión española consiguió dejar momentos tan memorables como el famoso "abril, cerral" de Elena Furiase, que participó como invitada.

Cada episodio cuenta con dos equipos de dos participantes formados por un concursante y un invitado famoso. Dentro de cada pareja, uno de los integrantes conocerá una palabra secreta que el otro deberá adivinar. Para conseguirlo, deberán darle pistas a su compañero.

Pero no es tan fácil, ambos equipos juegan con la misma palabra, así que podrán utilizar las pistas que sus contrincantes den a su favor. Cuantas más pistas tengan que dar, menos puntos ganarán. Si aciertan la palabra con la primera pista, se llevarán 6 puntos. Con un tiempo determinado, la pareja deberá intentar descubrir la "password" con una pista que será una palabra relacionada y que tenga diferente raíz léxica. El otro equipo deberá de estar atento a la pista que han dado sus rivales, ya que, si no consiguen acertarla, será su turno de intentarlo. Y así sucesivamente hasta que no queden puntos que conseguir o la acierten.

Por ejemplo, si la palabra es "pitonisa", como ocurrió en el primer episodio, la persona encargada de dar la pista deberá decir algo como "vidente". Si su pareja no consigue acertarlo, será el turno del otro equipo (que ya conoce la primera pista). En cambio, si consigue acertarla a la primera ganarán 6 puntos y se pasará a la siguiente palabra.

El jugador que más puntos tenga al final de estas rondas clasificatorias pasará a la final. En ella jugará con los dos invitados famosos, intentando que adivinen en 30 segundos (cada uno) las diez palabras ocultas. El handicap de esta ronda, además del tiempo, es que solo se pueden dar tres pistas por palabra. El premio de esta ronda será de 10.000 € si consigue acertar todas las palabras. De no ser así, por cada acierto ganará 200 €. Además, de no conseguir el bote completo, el concursante tendrá la oportunidad de doblar la cantidad conseguida.

Esta dinámica funciona para el formato de la franja diaria. En el prime time se emite una edición XL en la que podrán optar a un premio de 20.000 € en una ronda añadida llamada "superpartida". Si sumamos esto a los 10.000 € que pueden conseguir en la ronda anterior, el bote podría ascender a 30.000 €.

Redes sociales

Y su presentadora, Cristina Pedroche, es muy activa en las redes sociales. Hace unos días mostró su cuerpo tras el parto, dando cuenta de los beneficios del deporte y la alimentación. Sin embargo, obtuvo tanto alabanzas como odio por esta publicación, lo que obligó a la presentadora a aclarar su situación actual con una especie que comunicado que reproducimos a continuación:

"Es agotador tener que explicar cada cosa que hago, y tener que recibir todo este odio siempre. Y la culpa es mia por compartir nada pero no pensaba que se iba a liar todo esto. No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz.Es mi cuenta y hablo de mí, solo de mi caso personal. No hablo de otras mujeres ni de otros embarazos que no sean el mio. Yo he tenido un muy buen embarazo sin ningún problema médico que me haya hecho coger más peso ni nada, además de haberme cuidado con deporte y la alimentación . He subido la evolución de mi cuerpo desde el principio hasta ayer, poniendo énfasis en lo orgullosa que he estado de todos los cambios que haido dando mi cuerpo para poder dar vida. Y eso es lo importante, todo lo demás es superficial. También he hablado de lo duro que han sido las grietas en el pecho por los primeros dias de lactancia, de todas las sombras que estoy teniendo durante el posparto que hasta he necesitado una psicóloga perinatal. He compartido todos los libros. recursos y profesionales que me han ayudado y que lo siguen haciendo durante este proceso. Y lo hago para que veáis que la información es poder y que a mí me ha venido muy bien. Si he compartido mis entrenamientos yla comida es para motivar a llevar una vida sana. Pero repito, esta es solo mi cuenta personal y mi propia experiencia. Todos los pospartos son reales y no me considero mejor madre que nadie. Y estoy trabajando para tampoco sentirme peor madre que nadie. Pero estoy descansando muy poco, cada 2-3 horas doy pecho, no me he separado de mi hija ni un segundo desde que nació y el cansancio y todo este revuelo siempre me pasa factura. Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, y no solo por mí, por mi hija. Necesito estar bien para ella. Gracias a los que lo entendéis y me apoyáis y a los que no, a los que me deseáis esas cosas tan feas, a los que me insultáis, a los que me mandáis todo este odio, os abrazo, porque está claro que necesitáis más amor en vuestra vida".