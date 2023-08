El pasado 2 de junio vivimos un momento de lo más especial cuando Kiko Matamoros y Marta López Álamo se daban el 'Sí, quiero' en la Basílica de San Miguel, en Madrid. Los dos tortolitos sellaban su amor para siempre y se mostraban radiantes de felicidad ante todos los invitados que no se quisieron perder el enlace.

Allí pudimos ver a sus hijos -a pesar de la ausencia de Anita Matamoros- ser testigos de ese momentazo. Diego Matamoros llegaba a la ceremonia religiosa acompañado por su chica, la influencer Marta Riumbau, con la que poco a poco va dando pasos de gigante. Sí, de gigante. Ambos viven ya en una casa de ensueño que ha sido el proyecto de meses y que por fin empieza a estar a su gus

Ese mismo día le preguntábamos a Marta Riumbau si se animaría a darse el 'Sí, quiero' con Diego y nos contestaba que "lo hemos hablado" pero que "igual antes un niño que una boda". Unas declaraciones que no tuvieron repercusión, pero que después de hablar con Diego Matamoros cobran más sentido que nunca.

El hijo de Matamoros acudía este semana a la presentación de 'Flash' y allí nos aseguraba que le gustaría ser papá antes de casarse de nuevo: "a ver, yo ya me he casado, me he divorciado, Marta se casó, se divorció a lo mejor hinco la rodilla, pero antes de eso tengo un hijo".

Última hora

Diego Matamoros está viviendo un nuevo susto con su salud. El exconcursante de 'Supervivientes' se ha visto obligado a pasar por quirófano. Tratando de llevar con el mejor humor esta situación, el hijo de Kiko Matamoros ha comunicado a sus seguidores su estado a través de una instantánea justo antes de su nueva intervención.

Sin revelar qué motivo le ha llevado ahora a tener que ingresar, Diego Matamoros lleva un tiempo tratando de sobrellevar la enfermedad crónica y congénita que le ha hecho pasar ya más de una vez por el quirófano. El hermano de Laura Matamoros sufre espondilolistesis, que se produce cuando los huesos, las articulaciones y los ligamentos de la columna vertebral se vuelven débiles y menos capaces de mantener la columna vertebral alineada, tal como él mismo ha contado.

Diego Matamoros de nuevo en quirófano

"De nuevo al taller", ha expresado con humor ante este nuevo bache de salud Diego de Matamoros justo cuando acaba cuando acababa de anunciar un proyecto ilusionante también relacionado con su físico.