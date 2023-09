Ha cumplido casi un mes desde que Leonor ingresó en la Acamia Militar de Zaragoza. El hecho de que la princesa de Asturias se forme en estas instalaciones ha conllevado, evidentemente, consecuencias en sus compañeros.

Una de las últimas medidas que academia ha decidido implementar para garantizar la seguridad y privacidad de la hija del rey Felipe VI, afecta de manera directa a quienes comparten espacio y formación con ella.

La medida que ha tomado la Academia Militar

Uno de los compañeros de Leonor ha compartido unas declaraciones en Telecinco, en las que ha revelado que tanto del como el resto de su curso, tienen restringido el uso del teléfono móvil en ciertos momentos de la jornada.

De este modo, la Academia Militar de Zaragoza pretende evitar que se filtren imágenes de la princesa de Asturias: "A los de primero nos han prohibido usar el móvil en la Academia porque somos los que más coincidimos con la princesa Leonor", explica.

De hecho, los compañeros de Leonor no pueden hacer uso de su teléfono móvil en ningún sitio que no sean sus habitaciones: "En el comedor no podemos utilizar el móvil. Están intentando que no se filtren fotos de ella y solo podemos usar el móvil en las habitaciones", asegura.

Leonor, totalmente integrada

Otro detalle que ha revelado el comañero de la princesa de Asturias es que la jóven está ya totalmente integrada, tanto en la Academia Militar en cuanto a la formación, como con sus compañeros. "Leonor se ha integrado muy bien y ya tiene su grupito de amigas de las que no se separa. Siempre va acompañada por dos amigas que ha conocido aquí dentro y también están en el primer curso. Han hecho un buen grupo, siempre que pueden comen juntas e incluso salen a tomar algo a la zona universitaria de Zaragoza’", ha asegurado.