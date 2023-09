Elon Musk no es solo la persona más rica del mundo, sino también una de las más influyentes y polarizadoras. La figura del magnate tecnológico, al frente de gigantes empresariales como SpaceX, Tesla y Twitter (ahora X), se ha convertido en un fascinante icono tanto para sus legiones de fans como para sus críticos. Eso explica que su nueva biografía, que llega este martes a las librerías de Estados Unidos, se haya convertido en todo un fenómeno.

Su autor, el célebre biógrafo Walter Isaacson, ha explicado en una entrevista a Vanity Fair que durante años se ha sumergido en las diversas "personalidades y demonios que danzan" en la cabeza de Musk para relatar la "historia de un tipo impulsivo y oscuro, pero también arriesgado".

A pesar de su fama, aún hay muchos detalles de la vida de Musk por contar. Aunque el libro aún no ha sido publicado en España, algunas informaciones ya han sido filtradas. Estas son cinco de las principales revelaciones hasta ahora desconocidas.

Saboteó ataques de Ucrania

A través del proyecto Starlink, Musk proporciona conexión satelital a internet por todo el mundo. Tras la invasión lanzada por Rusia, el magnate habilitó voluntariamente esa infraestructura estratégica en Ucrania para ayudar a sus tropas a defender el país. Sin embargo, la biografía revela como Musk fue dudando de ese movimiento inicial al ver que sus servicios eran usados para la contraofensiva de Kiev. Fue entonces cuando decidió intervenir. Según adelantó la CNN el pasado jueves tras obtener un extracto de la biografía, Musk rechazó las peticiones del Gobierno y el ejército ucraniano para darles acceso a la red para atacar la flota rusa en el Mar Negro, saboteando así su plan.

Musk justificó su negativa en un mensaje en X. "Si hubiera accedido a su petición, entonces SpaceX sería explícitamente cómplice de un importante acto de guerra y escalada del conflicto", señaló. Curiosamente, unos días después el presidente ruso Vladímir Putin ha elogiado la figura de Musk asegurando que es una "persona excepcional" en los negocios privados.

Techno Mecanicus, su hijo 'secreto'

Musk lleva años predicando su obsesión por la baja natalidad, un problema que considera una amenaza para la humanidad "mucho mayor que el calentamiento global". Es por eso que ha tenido hasta diez hijos. Tres de ellos han sido concebidos a través de vientre de alquiler con la cantante Grimes, sin embargo hasta ahora sólo se sabía que tenían dos. La nueva biografía revela que el empresario y su expareja decidieron mantener en secreto la existencia de este tercer vástago al que han llamado Techno Mechanicus. Tiene un apodo, eso sí: Tau. Su otros dos hijos son Exa Dark Sideræl Musk, a quien llaman 'Y', y X Æ A-12, a quien llaman 'X'.

No soporta a Bill Gates

Elon Musk y Bill Gates se detestan. Aunque ya se conocía, la biografía arroja nuevos detalles sobre la tumultuosa relación entre los dos magnates tecnológicos. El libro relata el cabreo del director ejecutivo de Tesla cuando supo que Gates apostó su dinero en contra de la compañía. "Una vez que se enteró de que había puesto en corto las acciones, fue súper malo conmigo", explicó el padre de Microsoft a Isaacson. "Pero es súper malo con mucha gente, así que no te lo puedes tomar como algo personal".

Musk cortó su relación con Gates, acusándole de hipócrita por hacer donaciones filantrópicas contra el cambio climático y, a la vez, tratar de ganar dinero contra el fabricante de coches eléctricos. "En este punto, estoy convencido de que está categóricamente loco (y es un gilipollas hasta la médula)", indicó a Isaacson. "En realidad quería que me cayera bien (suspiro)".

Abusos de su padre

También se sabía que, a pesar de crecer en una familia adinerada, la infancia de Musk fue traumática. Y lo fue por culpa de su padre, Errol Musk, ingeniero electromecánico y copropietario de una mina de esmeraldas en Zambia. En la biografía, Isaacson asegura que Errol "atormenta a Elon", es por eso que se distanciaron hace años. En una entrevista para el libro, el padre admite que fomentó una "dureza física y emocional" en sus hijos. Grimes también cuenta que el trastorno de estrés postraumático que sufre Musk le ha convertido en un hombre incapaz de "saborear el éxito y oler las flores", una visión con la que él está de acuerdo.

Engañó a su expareja

La nueva biografía también detalla un engaño de Musk. El magnate ha tenido 10 hijos con tres mujeres. Una de ellas es Shivon Zilis, ejecutiva de Neuralink —otra de sus empresas—, quién aceptó la propuesta como una "especie de deber social". "Él realmente quiere que la gente inteligente tenga hijos, así que me animó a hacerlo", explicó Zilis.

Tras una fecundación in vitro, en 2021 Zilis dio a luz a dos gemelos. Las dos criaturas llegaron justo cuando la entonces pareja de Musk, Grimes, estaba esperando su segundo hijo. Sin embargo, ella no sabía que su novio iba a tener dos hijos más con su empleada.

La semana pasada, Grimes publicó un mensaje en X dirigido a Isaacson que después borró. "Dile a Shivon que me desbloquee y dile a Elon que me deje ver a mi hijo o por favor responde a mi abogado", escribió. "Ni siquiera se me ha permitido ver una foto de estos niños hasta este momento, a pesar de que la situación está destrozando por completo a mi familia". Ayer dijo que todo se había arreglado.