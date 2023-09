La relación de Tamara Falcó e íñigo Onieva ha salido hacia delante contra viento y marea. A la cancelación de la primera boda por la infidelidad del empresario a la marquesa de Griñón se le sumaron otros hechos como que Falcó se quedó compuesta y sin vestido cuando a penas quedaban semanas para su boda, que al sacerdote que les casó se le incendió la casulla, o incliso que le robaran las joyas que iba a lucir en el enlace.

Pese a todos estos inconvenientes, ambos han seguido firmen en su compromiso, finalmente se dieron el 'sí quiero' en el altar, y disfrutaron juntos de una romántica luna de miel en Sudáfrica. Ahora han continuado dando pasos hacia delante en su relación, y han acudido a una clínica de fertilidad decididos a ser padres. La revista Diez Minutos ha sido quien ha captado las imágenes de la pareja en el centro médico.

No obstante, y pese a lo que la mayoría de personas pueden imaginarse al ver a Tamara Falcó e Íñigo Onieva juntos en una clínica de fertilidad, la pareja no va a recurrir a los métodos para concebir más conocidos como podrían ser la inseminación o la fecundación in vitro. Esto se debe a las profundas creencias católicas de la hija de Isabel Preysler. En su lugar, seguirán un método más natural: la narotecnología.

Qué es la narotecnología

Tamara Falcó ha optado por un método natural y muy poco conocido, la narotecnología. Este enfoque médico, denominado dentro del sector como 'Tecnología de Procreación Natural', se centra en el diagnóstico y tratamiento de problemas de fertilidad y otros trastornos ginecológicos utilizando métodos naturales y científicamente respaldados y que se basa en principios éticos y morales católicos, que cuadran con los valores del matrimonio.

El objetivo de la narotecnología es identificar y tratar la causa subyacente de los problemas de fertilidad o trastornos menstruales en lugar de simplemente abordar los síntomas.

Para ello, utiliza diversas herramientas, como la monitorización de la fertilidad, pruebas hormonales y ultrasonidos, ya que el objetivo es saber el momento óptimo para la concepción, y a partir aplicar técnicas que puedan ayudar a la mujer a quedarse embarazada.