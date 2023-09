El español ha recibido visitas de sus padres, quienes están buscando un nuevo abogado tailandés para cambiar en la estrategia de defensa del acusado. Por su parte, la familia del cirujano plástico colombiano asesinado pide justicia por lo sucedido, siendo su hermana Darlin Arrieta la primera en conceder una entrevista en televisión hace a penas unos días.

En la entrevista que la hermana de Edwin concedió a Televisión Española lamentó que los padres de Daniel Sancho no se habían puesto en contacto ni con ella ni con sus padres para darles el pésame por lo sucedido. No obstante, ahora Darlin Arrieta ha rectificado y mostrado el mensaje íntegro que le envió Rodolfo Sancho dos días después de que la policía tailandesa encontrara los restos del colombiano.

El mensaje íntegro que escribió Rodolfo Sancho a la familia de Edwin Arrieta:

"Hola Darlin, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia. Mi alma está con vosotros.

No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo vosotros. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado.

Es obvio que mi hijo tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado. No hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho.

He preferido escribir en lugar de llamar por miedo a que no fuera el mejor momento. Si quieres que hablemos, estoy a tu disposición en este número.

Estoy destrozado y con el corazón roto. Espero que tarde o temprano encontréis la paz en vuestros corazones. Yo no sé si volveré a encontrarla. De nuevo, mi más sentido pésame a toda su familia. Estoy sin palabras.

Quedo a su disposición. R.S."